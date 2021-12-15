Майонез – найпопулярніша заправка більшості салатів, які готуються до новорічного столу. Той соус, який продається в супермаркетах, не можна назвати корисним, ба більше – він завдає шкоди.
Лікарка-дієтолог, співзасновниця Школи здорового харчування з досвідом роботи у медицині понад 20 років Ольга Демінська розповіла, чим замінити майонез під час приготування новорічних страв.
– Заправки, якими заливаються салати, завдають більше шкоди, ніж приносять користі. Саме вони багато в чому роблять страви некорисними. Але це можна виправити, якщо зробити майонез самостійно, в домашніх умовах, – каже Ольга Демінська.
Фахівець назвала два способи приготування кориснішої заправки для новорічних салатів.
– Можна взяти домашні жовтки, оливкову олію, гірчицю і все це перемішати. Або купити грецький йогурт і поєднати його з м’якою гірчицею і цим соусом заправити салат, – додає лікар-дієтолог.
Салат із такою заправкою буде святковий, новорічний, але здоровіший.
Рецепт дієтичного майонезу
Інгредієнти
- 200 мл олії (найкраще оливкової)
- 1 ч. л. столової гірчиці
- 1 яйце
- 1 ч. л. цукру
- 0,5 ч. л. солі
- 1 ч. л. оцту
Приготування
- У ємність, де зберігатиметься соус, налити олію, додати жовток яйця, гірчицю, сіль, цукор. Збивати блендером на максимальній швидкості близько 40 секунд.
- Коли заправка схопилася, можна потроху підіймати блендер, захоплюючи олію, і збивати ще 30 секунд.
- Додати оцет і збивати ще близько 15 секунд.
Рецепт низькокалорійного майонезу
Інгредієнти
- 0,5 склянки нежирного йогурту без добавок
- 2 яйця
- 1 ч. л. гірчиці
- 1 ч. л. цукру
- 0,5 ч. л. солі
- сік лимона за смаком
Приготування
- У контейнер помістити всі інгредієнти, крім лимонного соку.
- Збивати до моменту, доки консистенція загусне.
- Додати лимонний сік та збивати ще 15 секунд.
Важливо пам’ятати, що такі соуси швидко псуються. Зберігати їх потрібно у холодильнику, бажано не більше доби. Заправляти салат краще перед подачею до новорічного столу.