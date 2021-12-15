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Чим замінити майонез? Рецепт дієтичного соусу до новорічного столу

15 Грудня 2021, 11:51
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
майонез
Джерело: Depositphotos

Майонез – найпопулярніша заправка більшості салатів, які готуються до новорічного столу. Той соус, який продається в супермаркетах, не можна назвати корисним, ба більше – він завдає шкоди.

Лікарка-дієтолог, співзасновниця Школи здорового харчування з досвідом роботи у медицині понад 20 років Ольга Демінська розповіла, чим замінити майонез під час приготування новорічних страв.

– Заправки, якими заливаються салати, завдають більше шкоди, ніж приносять користі. Саме вони багато в чому роблять страви некорисними. Але це можна виправити, якщо зробити майонез самостійно, в домашніх умовах, – каже Ольга Демінська.

Фахівець назвала два способи приготування кориснішої заправки для новорічних салатів.

– Можна взяти домашні жовтки, оливкову олію, гірчицю і все це перемішати. Або купити грецький йогурт і поєднати його з м’якою гірчицею і цим соусом заправити салат, – додає лікар-дієтолог.

Салат із такою заправкою буде святковий, новорічний, але здоровіший.

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Рецепт дієтичного майонезу

Інгредієнти

  • 200 мл  олії (найкраще оливкової)
  • 1 ч. л. столової гірчиці
  • 1 яйце
  • 1 ч. л. цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • 1 ч. л. оцту

Приготування

  • У ємність, де зберігатиметься соус, налити олію, додати жовток яйця, гірчицю, сіль, цукор. Збивати блендером на максимальній швидкості близько 40 секунд.
  • Коли заправка схопилася, можна потроху підіймати блендер, захоплюючи олію, і збивати ще 30 секунд.
  • Додати оцет і збивати ще близько 15 секунд.
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Рецепт низькокалорійного майонезу

Інгредієнти

  • 0,5 склянки нежирного йогурту без добавок
  • 2 яйця
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1 ч. л. цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • сік лимона за смаком

Приготування

  • У контейнер помістити всі інгредієнти, крім лимонного соку.
  • Збивати до моменту, доки консистенція загусне.
  • Додати лимонний сік та збивати ще 15 секунд.

Важливо пам’ятати, що такі соуси швидко псуються. Зберігати їх потрібно у холодильнику, бажано не більше доби. Заправляти салат краще перед подачею до новорічного столу.

Теги
Кулінарні рецепти , меню , Меню на Новий рік , Новий Рік , Рецепт
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