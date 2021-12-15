Майонез – найпопулярніша заправка більшості салатів, які готуються до новорічного столу. Той соус, який продається в супермаркетах, не можна назвати корисним, ба більше – він завдає шкоди.

Лікарка-дієтолог, співзасновниця Школи здорового харчування з досвідом роботи у медицині понад 20 років Ольга Демінська розповіла, чим замінити майонез під час приготування новорічних страв.

– Заправки, якими заливаються салати, завдають більше шкоди, ніж приносять користі. Саме вони багато в чому роблять страви некорисними. Але це можна виправити, якщо зробити майонез самостійно, в домашніх умовах, – каже Ольга Демінська.

Фахівець назвала два способи приготування кориснішої заправки для новорічних салатів.

– Можна взяти домашні жовтки, оливкову олію, гірчицю і все це перемішати. Або купити грецький йогурт і поєднати його з м’якою гірчицею і цим соусом заправити салат, – додає лікар-дієтолог.

Салат із такою заправкою буде святковий, новорічний, але здоровіший.

Рецепт дієтичного майонезу

Інгредієнти

200 мл олії (найкраще оливкової)

1 ч. л. столової гірчиці

1 яйце

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. оцту

Приготування

У ємність, де зберігатиметься соус, налити олію, додати жовток яйця, гірчицю, сіль, цукор. Збивати блендером на максимальній швидкості близько 40 секунд.

Коли заправка схопилася, можна потроху підіймати блендер, захоплюючи олію, і збивати ще 30 секунд.

Додати оцет і збивати ще близько 15 секунд.

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Рецепт низькокалорійного майонезу

Інгредієнти

0,5 склянки нежирного йогурту без добавок

2 яйця

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

сік лимона за смаком

Приготування

У контейнер помістити всі інгредієнти, крім лимонного соку.

Збивати до моменту, доки консистенція загусне.

Додати лимонний сік та збивати ще 15 секунд.

Важливо пам’ятати, що такі соуси швидко псуються. Зберігати їх потрібно у холодильнику, бажано не більше доби. Заправляти салат краще перед подачею до новорічного столу.