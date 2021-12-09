Штолен – традиційний німецький різдвяний кекс. Його печуть за кілька тижнів до свята та зберігають у холодильнику. За цей час він стає ще смачнішим. Зараз неважко купити ці ласощі в магазині, але колись німецькі господині передавали секрети випічки від покоління до покоління.

Ми ж пропонуємо спекти штолен за рецептом шефа Пекельної кухні (Новий канал) Алекса Якутова.

Інгредієнти для тіста

Ром – 25 мл

Родзинки або інші сухофрукти – 80 г

Вершкове масло – 80 г

Цукор – 75 г (краще тростинний або кокосовий)

Яйця – 50 г

Кисломолочний сир 5% – 100 г

Горіхи будь-які – 65 г

Ваніль – за смаком

Цедра апельсина та лимона – за смаком

Борошно вищого ґатунку – 150 г

Сухе молоко – 10 г

Розпушувач – 5 г

Мигдальне борошно – 85 г

Інгредієнти для франжипана

Вершкове масло – 35 г

Мигдальне або фундукове борошно – 35 г

Цукор – 35 г

Яйця – 1 шт.

Приготування

Сухофрукти промиваємо гарячою водою, потім замочуємо в алкоголі на 8-10 годин. Вершкове масло збиваємо до помадки, додаємо цукор і знову збиваємо вінчиком. Яйця вводимо в масу потроху, постійно розтираючи. Коли яйця вмішалися, додаємо кисломолочний сир, горіхи, родзинки та сухофрукти з алкоголем. Робимо це за два прийоми. По черзі вводимо, щоразу перемішуючи, ваніль, цедру апельсина та лимона. Борошно звичайне та мигдальне, сухе молоко, розпушувач змішуємо в окремій ємності. Вводимо у загальну масу кількома порціями. Формуємо з тіста корж і ставимо в холод на 15-20 хвилин. Готуємо франжипан. Змішуємо вершкове масло, мигдальне або фундукове борошно, цукор, яйця. Перекладаємо у кондитерський мішок. Видавлюємо на корж. Можна змійкою, можна рівними лініями, як підкаже фантазія. Закриваємо крем спочатку однією стороною тіста, потім другою. Штолен не потрібно робити надто плоским. Ставимо до духовки випікатися за температури 160-170 градусів приблизно на 50-60 хвилин. Гарячий штолен змащуємо розтопленим вершковим маслом (близько 30 г). Важливо використати все масло! Слідом засипаємо великою кількістю цукрової пудри.

Коли охолоне, поміщаємо штолен у холодильник. Зберігати його можна за низької температури в пергаменті та боксі до двох місяців. Страва буде чудовим доповненням до святкового столу.