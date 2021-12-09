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Їжа

Как приготовить рождественский штоллен с франжипаном

9 декабря 2021, 14:59
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
штоллен
Источник: Pixabay

Штоллен – традиционный немецкий рождественский кекс. Его пекут за несколько недель до праздника и хранят в холодильнике. За это время он становится еще вкуснее. Сейчас не составляет труда купить это лакомство в магазине, но когда-то немецкие хозяйки передавали секреты выпечки от поколения к поколению.

Мы же предлагаем испечь штоллен по рецепту шефа Адской кухни (Новый канал) Алекса Якутова.

Алекс Якутов

Ингредиенты для теста

  • Ром – 25 мл
  • Изюм или другие сухофрукты – 80 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сахар – 75 г (лучше тростниковый или кокосовый)
  • Яйца – 50 г
  • Творог 5% – 100 г
  • Орехи любые – 65 г
  • Ваниль – по вкусу
  • Цедра апельсина и лимона – по вкусу
  • Мука высшего сорта – 150 г
  • Сухое молоко – 10 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Миндальная мука – 85 г
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Ингредиенты для франжипана

  • Сливочное масло – 35 г
  • Миндальная или фундучная мука – 35 г
  • Сахар – 35 г
  • Яйца – 1 шт.

Приготовление

  1. Сухофрукты промываем горячей водой, затем замачиваем в алкоголе на 8-10 часов.
  2. Сливочное масло взбиваем до помадки, добавляем сахар и снова взбиваем венчиком.
  3. Яйца вводим в массу понемногу, постоянно растирая.
  4. Когда яйца вмешались, добавляем творог, орехи, изюм и сухофрукты с алкоголем. Делаем это в два приема.
  5. По очереди вводим, каждый раз перемешивая, ваниль, цедру апельсина и лимона.
  6. Муку обычную и миндальную, сухое молоко, разрыхлитель смешиваем в отдельной емкости. Вводим в общую массу несколькими порциями.
  7. Формируем из теста лепешку и ставим в холод на 15-20 минут.
  8. Приступаем к приготовлению франжипана. Смешиваем сливочное масло, миндальную или фундучную муку, сахар, яйца. Перекладываем в кондитерский мешок. Выдавливаем на лепешку. Можно змейкой, можно ровными линиями, как подскажет фантазия. Закрываем крем сначала одной стороной теста, затем – второй. Штоллен не нужно делать слишком плоским.
  9. Отправляем в духовку выпекаться при температуре 160-170 градусов примерно на 50-60 минут.
  10. Горячий штоллен смазываем растопленным сливочным маслом (около 30 граммов). Важно использовать все масло! Следом засыпаем большим количеством сахарной пудры.

Когда остынет, отправляем штоллен в холодильник. Хранить его можно при низкой температуре в пергаменте и боксе до двух месяцев. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти , Різдво , Рецепт , Солодощі
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