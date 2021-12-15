Майонез — самая популярная заправка большинства салатов, которые готовятся к новогоднему столу. Тот соус, который продается в супермаркетах, нельзя назвать полезным, больше того – он несет вред.
Врач-диетолог, соучредитель Школы здорового питания с опытом работы в медицине более 20 лет Ольга Деминская рассказала, чем заменить майонез во время приготовления новогодних блюд.
— Заправки, которыми заливаются салаты, приносят больше вреда, чем пользы. Именно они во многом делают блюда неполезными. Но это можно исправить, если сделать майонез самостоятельно, в домашних условиях, — говорит Ольга Деминская.
Специалист назвала два способа приготовления более полезной заправки для новогодних салатов.
— Можно взять домашние желтки, оливковое масло, горчицу и все это перемешать. Или купить греческий йогурт и совместить его с мягкой горчицей и этим соусом заправить салат, — добавляет врач-диетолог.
Салат с такой заправкой будет праздничный, новогодний, но здоровее.
Рецепт диетического майонеза
Ингредиенты
- 200 мл оливкового или растительного масла
- 1 ч. л. столовой горчицы
- 1 яйцо
- 1 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. уксуса
Приготовление
- В емкости, где будет хранится соус, налить масло, добавить желток яйца, горчицу, соль, сахар. Взбивать блендером на максимальной скорости около 40 секунд.
- Когда заправка схватилась, можно приподнимать блендер, завлекая туда масло, и взбивать еще 30 секунд.
- Добавить уксус и взбивать еще около 15 секунд.
Рецепт низкокалорийного майонеза
Ингредиенты
- 0,5 стакана нежирного йогурта без добавок
- 2 яйца
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- сок лимона по вкусу
Приготовление
- В контейнер поместить все ингредиенты, кроме лимонного сока.
- Взбивать до момента, пока консистенция не загустеет.
- Добавить лимонный сок и взбивать еще 15 секунд.
Важно помнить, что такие соусы быстро портятся. Хранить их нужно в холодильнике, желательно не более суток. Заправлять салат лучше перед подачей к новогоднему столу.