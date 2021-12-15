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Чем заменить майонез? Рецепт диетического соуса к новогоднему столу

15 декабря 2021, 11:51
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
майонез
Источник: Depositphotos

Майонез — самая популярная заправка большинства салатов, которые готовятся к новогоднему столу. Тот соус, который продается в супермаркетах, нельзя назвать полезным, больше того – он несет вред.

Врач-диетолог, соучредитель Школы здорового питания с опытом работы в медицине более 20 лет Ольга Деминская рассказала, чем заменить майонез во время приготовления новогодних блюд.

— Заправки, которыми заливаются салаты, приносят больше вреда, чем пользы. Именно они во многом делают блюда неполезными. Но это можно исправить, если сделать майонез самостоятельно, в домашних условиях, — говорит Ольга Деминская.

Специалист назвала два способа приготовления более полезной заправки для новогодних салатов.

— Можно взять домашние желтки, оливковое масло, горчицу и все это перемешать. Или купить греческий йогурт и совместить его с мягкой горчицей и этим соусом заправить салат, — добавляет врач-диетолог.

Салат с такой заправкой будет праздничный, новогодний, но здоровее.

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Рецепт диетического майонеза

Ингредиенты

  • 200 мл оливкового или растительного масла
  • 1 ч. л. столовой горчицы
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. уксуса

Приготовление

  • В емкости, где будет хранится соус, налить масло, добавить желток яйца, горчицу, соль, сахар. Взбивать блендером на максимальной скорости около 40 секунд.
  • Когда заправка схватилась, можно приподнимать блендер, завлекая туда масло, и взбивать еще 30 секунд.
  • Добавить уксус и взбивать еще около 15 секунд.
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Рецепт низкокалорийного майонеза

Ингредиенты

  • 0,5 стакана нежирного йогурта без добавок
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • сок лимона по вкусу

Приготовление

  • В контейнер поместить все ингредиенты, кроме лимонного сока.
  • Взбивать до момента, пока консистенция не загустеет.
  • Добавить лимонный сок и взбивать еще 15 секунд.

Важно помнить, что такие соусы быстро портятся. Хранить их нужно в холодильнике, желательно не более суток. Заправлять салат лучше перед подачей к новогоднему столу.

Теги
Кулінарні рецепти , меню , Меню на Новий рік , Новый год , Рецепт
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