Майонез — самая популярная заправка большинства салатов, которые готовятся к новогоднему столу. Тот соус, который продается в супермаркетах, нельзя назвать полезным, больше того – он несет вред.

Врач-диетолог, соучредитель Школы здорового питания с опытом работы в медицине более 20 лет Ольга Деминская рассказала, чем заменить майонез во время приготовления новогодних блюд.

— Заправки, которыми заливаются салаты, приносят больше вреда, чем пользы. Именно они во многом делают блюда неполезными. Но это можно исправить, если сделать майонез самостоятельно, в домашних условиях, — говорит Ольга Деминская.

Специалист назвала два способа приготовления более полезной заправки для новогодних салатов.

— Можно взять домашние желтки, оливковое масло, горчицу и все это перемешать. Или купить греческий йогурт и совместить его с мягкой горчицей и этим соусом заправить салат, — добавляет врач-диетолог.

Салат с такой заправкой будет праздничный, новогодний, но здоровее.

Рецепт диетического майонеза

Ингредиенты

200 мл оливкового или растительного масла

1 ч. л. столовой горчицы

1 яйцо

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. уксуса

Приготовление

В емкости, где будет хранится соус, налить масло, добавить желток яйца, горчицу, соль, сахар. Взбивать блендером на максимальной скорости около 40 секунд.

Когда заправка схватилась, можно приподнимать блендер, завлекая туда масло, и взбивать еще 30 секунд.

Добавить уксус и взбивать еще около 15 секунд.

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Рецепт низкокалорийного майонеза

Ингредиенты

0,5 стакана нежирного йогурта без добавок

2 яйца

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. соли

сок лимона по вкусу

Приготовление

В контейнер поместить все ингредиенты, кроме лимонного сока.

Взбивать до момента, пока консистенция не загустеет.

Добавить лимонный сок и взбивать еще 15 секунд.

Важно помнить, что такие соусы быстро портятся. Хранить их нужно в холодильнике, желательно не более суток. Заправлять салат лучше перед подачей к новогоднему столу.