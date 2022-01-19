Печенье на кефире будет прекрасной альтернативой сладостям из супермаркета, содержащим много сахара, пальмового масла, красителей и ароматизаторов. Приготовить его можно из овсяной, кукурузной и пшеничной муки, добавляя минимальное количество калорийных ингредиентов.

Факты ICTV подготовили рецепты диетического печенья на кефире.

Шоколадное печенье без сахара

Ингредиенты

1 яйцо

130 мл кефира

140 г кукурузной муки

80-100 г сахарозаменителя (меда)

30 г какао

0,5 ч. л. соды

30 г кокосового/сливочного масла

Приготовление

Смешать овсяную муку с какао. В глубокой тарелке соединить и хорошо вымешать яйцо, мед, масло. Влить туда кефир, добавить соду, погашенную кефиром. Соединить муку со смесью. Вымешать тесто. Сформировать печенье. Выпекать в духовке при 180 градусах в течение 25 минут.

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Еще более диетическим печенье можно сделать, добавив кефир меньшей жирности или вообще заменить кипяченой теплой водой.

Диетическое овсяное печенье на кефире

Ингредиенты

300 г овсяных хлопьев

40 г изюма

300 мл кефира

3 ч. л. меда

корица

ванилин

Приготовление

Замочить овсяные хлопья среднего размера в кефире на 40 минут. Изюм помыть и залить крутым кипятком на 15-20 минут. Смешать изюм и хлопья, добавить мед, корицу и ванилин. Сформировать печенье. Выпекать в духовке 30 минут при температуре 180-200 градусов.

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Вместо кефира можно использовать горячую воду. Сухофрукты можно заменить на те, которые вы любите.

Традиционное печенье на кефире

Ингредиенты

130 мл кефира

1 яйцо

50 мл подсолнечного масла

60 г сахара

300 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

корица для начинки

Приготовление

В тарелку вбить одно яйцо, добавить сахар, соль. Тщательно перемешать. Влить в смесь кефир, добавить растительное масло. Все снова перемешать. Просеять муку, смешать с разрыхлителем и перемешать. Высыпать муку в жидкие ингредиенты и перемешать. Замесить тесто. Сформировать печенье, выложить на противень. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 12-20 минут.

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Можно приготовить печенье на кефире и по другим рецептам.

Домашнее печенье на кефире

Ингредиенты

1 яйцо

1 ст. л. сахара

1 пакет ванильного сахара

100 мл кефира

60 мл масла

щепотка соли

0,5 ч. л. соды

250 г муки

2-3 ст. л. сахара для посыпки

Приготовление

Смешать яйцо, сахар и ванильный сахар. Перемешать ингредиенты. Влить кефир, масло, добавить соду, погашенную уксусом и соль. Добавить муку. Замесить тесто. Сформировать печенье. Посыпать сахаром. Выпекать в духовке при 180 градусах 20 минут.

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Чтобы печенье было более диетическим, нужно убрать сахар для посыпки и добавлять меньше в тесто.

Печенье на кефире с семенами льна

Ингредиенты

1 яйцо

1 ст. л. сахара

1 пакет ванильного сахара

100 мл кефира

60 мл масла

0,5 ч. л. соды

200-250 г муки

1 ч. л. семян льна

50 г арахиса

50 г грецких орехов

2-3 ст. л. сахара для посыпки

Приготовление

Взбить в тарелке яйцо, добавить сахар, ванильный сахар. Вымешать. Добавить кефир и растительное масло. Снова перемешать. Перемешать муку и разрыхлитель. Высыпать муку в смесь жидких ингредиентов. Арахис, грецкие орехи перебить в блендере. Добавить к ним семена льна. Высыпать все в тесто. Вымешать. Сформировать печенье. Посыпать сахаром. Выложить печенье на противень, выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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Следует максимально убрать из рецепта сахар, добавлять меньше орехов и семян льна, чтобы продукт содержал меньше калорий.

В общем же следует помнить, что печенье на кефире уже более калорийное, чем выпечка на кипяченой теплой воде. Однако если все же добавлять его, то лучше выбирать с меньшей жирностью.

Также следует ограничить количество сахара. Его лучше заменять медом или сухофруктами. Муку лучше выбирать овсяную или рисовую.

Что касается орехов, семян, сухофруктов для украшения, то они также делают блюдо более калорийным. Поэтому по возможности следует убирать их.

Находясь на диете, стоит все же ограничивать количество печенья в рационе, есть его утром на небольшими порциями.