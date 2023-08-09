В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Соответственно, украинцы призывного возраста, которые не имеют проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.

Факты ICTV узнавали, могут ли мобилизовать при отсутствии зубов или других стоматологических проблемах.

Нет зубов: могут ли мобилизовать

В Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины есть перечень болезней, освобождающих лицо от мобилизации и прохождения военной службы.

Согласно Положению, если у призывника отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти или они заменены съемным протезом, отсутствуют 8 угловых зубов на одной челюсти или же отсутствуют 4 угловых зуба на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зуба на нижней челюсти с другой стороны, то такой человек может служить во время войны. В мирное время в армию такого призывника не возьмут.

То есть с такими проблемами мужчину могут признать ограниченно годным или годным в военное время.

Но пригодность к военной службе или ограниченная пригодность определяется индивидуально врачом.

Соответственно, если у военнообязанного отсутствуют 10 и более зубов, то его могут мобилизовать на службу.

Препятствием к службе в ВСУ как в мирное, так и в военное время могут стать:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных);

аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций.

Что же касается других стоматологических болезней, то в статье 49 Положения отмечается, что отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами не являются причиной для освобождения от мобилизации. Мужчины с такими нарушениями считаются пригодными!

Кроме того, множественный осложненный кариес зубов также не является причиной освобождения от мобилизации. Военнообязанный с множественным кариесом зубов считается пригодным.