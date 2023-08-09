В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Відповідно, українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані для проходження військової служби.

Факти ICTV дізнавалися, чи можуть мобілізувати за відсутності зубів чи інших стоматологічних порушень.

Немає зубів: чи можуть мобілізувати

У Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України зазначається перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби.

Якщо у призовника відсутні 10 і більше зубів на одній щелепі або вони замінені знімним протезом, чи відсутні 8 кутніх зубів на одній щелепі або ж відсутні 4 кутні зуби на верхній щелепі з одного боку та 4 кутні зуби на нижній щелепі з другого боку, то така людина може служити під час війни. У мирний час в армію такого призовника не візьмуть.

Тобто з такими проблемами чоловіка можуть визнати обмежено придатним у воєнний час.

Але придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально лікарем.

Відповідно, якщо у військовозобовʼязаного відсутні 10 і більше зубів, то його можуть мобілізувати на службу.

Перешкодою до служби в ЗСУ як у мирний, так і у воєнний час можуть стати:

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених);

аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій.

А щодо інших стоматологічних хвороб, то в статті 49 Положення зазначається, що відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами не є причинами для звільнення від мобілізації. Чоловіки з такими порушеннями вважаються придатними!

Крім того, множинний ускладнений карієс зубів також не є причиною звільнення від мобілізації. Військовозобовʼязаний з множинним карієсом зубів вважається придатним.