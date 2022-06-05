Летом по статистике пищевые отравления встречаются чаще, чем в другие времена года.

Причин тому много: плохо вымытые овощи и фрукты, грязные руки, некипяченая вода. А теперь, когда из-за отсутствия электричества могут размораживаться холодильники, отравления становятся еще более опасными.

Под пищевым отравлением обычно подразумевают пищевую токсикоинфекцию или кишечную инфекцию и инфекционный гастроэнтерит. Эти состояния нуждаются в специальном лечении, которое должен назначить врач.

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Понятно, что во время болезни есть не можется и не хочется. А с чего начинать, когда все обошлось?

На этот вопрос ответил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Олег Швец.

— К большому сожалению, при так называемых пищевых отравлениях, есть контрпродуктивная устаревшая практика назначать пациентам строгие ограничения в питании на длительное время, — объяснил Олег Швец. – Эффективность такого подхода сомнительна, поскольку он не гарантирует быстрого выздоровления и восстановления.

В остром периоде, когда у пациента тошнота, рвота и диарея, в течение 12-24 часов может быть рекомендовано воздержание от пищи.

При диарее назначают так называемую диету BRAT – аббревиатура английских слов – банан, рис, яблоко, тосты.

Яблоко рекомендуют употреблять в виде пюре, тосты из белого хлеба, из напитков – некрепкий чай.

– Но после прекращения острых симптомов – тошноты, диареи, лихорадки – рекомендуют постепенное возвращение к нормальному питанию, – советует гастроэнтеролог. – Не стоит растягивать этот процесс на недели.

Достаточно 3-4 дня воздержаться от жирных продуктов, большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых и больших порций любых блюд.