Влітку за статистикою харчові отруєння трапляються частіше, аніж в інші пори року.

Причин тому багато: погано вимиті овочі та фрукти, брудні руки, некип’ячена вода тощо. А зараз, коли через відсутність електрики можуть розморожуватись холодильники, то отруєння стають ще більш небезпечними.

Під харчовим отруєнням зазвичай мають на увазі харчову токсикоінфекцію або кишкову інфекцію та інфекційний гастроентерит. Ці стани потребують спеціального лікування, що має призначити лікар.

Зараз дивляться

Зрозуміло, що під час хвороби їсти не можеться і не хочеться. А з чого починати, коли все минулося?

На це питання відповів гастроентеролог, кандидат медичних наук Олег Швець.

– На превеликий жаль, при так званих харчових отруєннях, є контрпродуктивна застаріла практика призначати пацієнтам суворі обмеження у харчуванні на тривалий час, – пояснив Олег Швець. – Ефективність такого підходу сумнівна, оскільки він не гарантує швидкого одужання та відновлення.

У гострому періоді, коли у пацієнта є нудота, блювання та діарея, протягом 12-24 годин може бути рекомендоване утримання від їжі.

При діареї призначають так звану дієту BRAT – абревіатура англійських слів – банан, рис, яблуко, тости.

Яблуко рекомендують вживати у вигляді пюре, тости з білого хліба , з напоїв – неміцний чай.

– Але після припинення гострих симптомів – нудоти, діареї, лихоманки – рекомендують поступове повернення до нормального харчування, – радить гастроентеролог. – Не варто розтягувати цей процес на тижні.

Достатньо 3-4 дні утриматися від надто жирних продуктів, великої кількості свіжих овочів та фруктів, бобових та великих порцій будь-яких страв.