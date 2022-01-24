Жировая болезнь печени (жировой гепатоз) возникает, когда в органе нарушается обмен веществ, и это приводит к дистрофическим изменениям. Эта болезнь очень распространена. Итак, что такое жировой гепатоз, как его диагностируют, излечим ли он, рассказывает врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Олег Швец.
Что такое жировой гепатоз
В упрощенном виде жировой гепатоз можно объяснить следующим образом: это накопление капель жира (триглицеридов) внутри клеток печени.
При продолжительном течении, постоянном воздействии агрессивных факторов жировой гепатоз прогрессирует к стеатогепатиту (когда начинается воспаление).
В худших случаях далее происходит перестройка структуры печени – фиброз (частично обратное разрастание соединительной ткани) и цирроз (необратимая перестройка структуры печени).
Каковы симптомы жирового гепатоза
Специфичных симптомов жировой гепатоз не имеет. Он легко диагностируется посредством ультразвукового исследования печени.
Может ли жировой гепатоз быть следствием соблюдения жестких диет
Вероятность возникновения жирового гепатоза вследствие соблюдения диет низка. Скорее, после их прекращения, возвращения к чрезмерному потреблению нездоровой пищи, происходит набор веса, накопление жировой ткани и жира внутри гепатоцитов (клеток печени).
Как лечить жировой гепатоз
Чем раньше поставлен диагноз, тем лучше. Жировой гепатоз лучше лечить на стадии стеатоза. В лечение входит правильное питание, исключение употребления алкоголя.
Средиземноморская диета – лучший вариант питания при заболевании печени.
Следует отказаться от сладких напитков и продуктов, содержащих простые углеводы. Необходимо увеличить количество пищевых волокон, фруктов.
Нужно много двигаться. Хотя бы ходить в среднем темпе не менее 20 минут, 5 раз в неделю.
Излечим ли жировой гепатоз
Это состояние полностью излечимо. Похудение при ожирении и метаболическом синдроме, воздержание от употребления алкоголя при алкогольной болезни печени приводят к исчезновению гепатоза.