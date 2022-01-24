Как лечить жировой гепатоз

Чем раньше поставлен диагноз, тем лучше. Жировой гепатоз лучше лечить на стадии стеатоза. В лечение входит правильное питание, исключение употребления алкоголя.

Средиземноморская диета – лучший вариант питания при заболевании печени.

Следует отказаться от сладких напитков и продуктов, содержащих простые углеводы. Необходимо увеличить количество пищевых волокон, фруктов.

Нужно много двигаться. Хотя бы ходить в среднем темпе не менее 20 минут, 5 раз в неделю.