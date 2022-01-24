Жирова хвороба печінки (жировий гепатоз) виникає, коли в органі порушується обмін речовин, і це призводить до дистрофічних змін. Ця хвороба є дуже поширеною. Отже, що таке жировий гепатоз, як його діагностують, чи є він виліковним, розповідає лікар-гастроентеролог, к.м.н. Олег Швець.
Що таке жировий гепатоз
У спрощеному вигляді жировий гепатоз можна пояснити так: це накопичення крапель жиру (тригліцеридів) всередині клітин печінки.
За тривалого перебігу, постійного впливу агресивних факторів жировий гепатоз прогресує до стеатогепатиту (коли починається запалення).
У найгірших випадках далі відбувається перебудова структури печінки – фіброз (частково зворотне розростання сполучної тканини) і цироз (незворотна перебудова структури печінки).
Які симптоми жирового гепатозу
Специфічних симптомів жировий гепатоз не має. Він легко діагностується за допомогою ультразвукового дослідження печінки.
Чи може жировий гепатоз бути наслідком дотримання жорстких дієт
Ймовірність виникнення жирового гепатозу внаслідок дотримання дієт є низькою. Скоріше, після їхнього припинення, повернення до надмірного споживання нездорової їжі, відбувається набір ваги, накопичення жирової тканини та жиру у гепатоцитах (клітинах печінки).
Як лікувати жировий гепатоз
Чим раніше поставлений діагноз, тим краще. Жировий гепатоз краще лікувати на стадії стеатоза. До лікування входить правильне харчування, виключення вживання алкоголю.
Середземноморська дієта – найкращий варіант харчування при захворюванні печінки.
Потрібно відмовитися від солодких напоїв і продуктів, що містять прості вуглеводи. Слід збільшити кількість харчових волокон, фруктів.
Треба багато рухатися. Хоча б ходити в середньому темпі не менше 20 хвилин, 5 разів на тиждень.
Чи виліковний жировий гепатоз
Цей стан повністю виліковний. Схуднення при ожирінні і метаболічному синдромі, утримання від вживання алкоголю при алкогольній хворобі печінки призводять до зникнення гепатозу.