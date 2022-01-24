Як лікувати жировий гепатоз

Чим раніше поставлений діагноз, тим краще. Жировий гепатоз краще лікувати на стадії стеатоза. До лікування входить правильне харчування, виключення вживання алкоголю.

Середземноморська дієта – найкращий варіант харчування при захворюванні печінки.

Потрібно відмовитися від солодких напоїв і продуктів, що містять прості вуглеводи. Слід збільшити кількість харчових волокон, фруктів.

Треба багато рухатися. Хоча б ходити в середньому темпі не менше 20 хвилин, 5 разів на тиждень.