Команда австралийских ученых из Сиднейского университета в ходе мета-анализа показала, что вегетарианские диеты эффективны для снижения уровня холестерина, глюкозы и веса. В фокусе внимания были люди с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

В ходе научной работы ученые проанализировали данные 29 исследований и 20 рандомизированных клинических испытаний за 22 года, в которых приняли участие в общей сложности свыше 1 800 человек.

Выяснилось, что по сравнению с обычной, вегетарианская диета значительно снизила уровень холестерина без других вмешательств или требований физической активности.

Также наблюдалось последовательное снижение веса у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом участники с неограниченным (вегетарианским) потреблением калорий потеряли в среднем 4,7 кг по сравнению с 1,8 кг у тех, кто придерживался вегетарианской диеты с ограничением калорий.

Исследователи отметили, что не все вегетарианские блюда полезны. Например, более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета возможен при вегетарианской диете, если овощи сначала проходят через фритюрницу, или в вегетарианских блюдах, которые готовят навынос.

Продукты, богатые трансжирными кислотами и солью, связаны с повышением риска ишемической болезни сердца на 32% и высоким риском развития диабета II типа.

По словам ученых, полученные данные свидетельствуют о том, что вегетарианские диеты могут применяться для усиления эффектов оптимальной медикаментозной терапии в профилактике и лечении ряда сердечно-сосудистых заболеваний.