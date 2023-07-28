Команда австралійських учених із Сіднейського університету під час мета-аналізу показала, що вегетаріанські дієти ефективні для зниження рівня холестерину, глюкози та ваги. У фокусі уваги були люди з високим ризиком серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Під час наукової роботи вчені проаналізували дані 29 досліджень і 20 рандомізованих клінічних випробувань за 22 роки, в яких узяли участь загалом понад 1 800 осіб.

З’ясувалося, що порівняно зі звичайною, вегетаріанська дієта значно знизила рівень холестерину без інших втручань або вимог фізичної активності.

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Також спостерігалося послідовне зниження ваги у людей з високим ризиком серцево-судинних захворювань. При цьому учасники з необмеженим (вегетаріанським) споживанням калорій втратили в середньому 4,7 кг порівняно з 1,8 кг у тих, хто дотримувався вегетаріанської дієти з обмеженням калорій.

Дослідники зазначили, що не всі вегетаріанські страви корисні. Наприклад, вищий ризик серцево-судинних захворювань і діабету можливий за вегетаріанської дієти, якщо овочі спочатку проходять через фритюрницю, або у вегетаріанських стравах, які готують на винос.

Продукти, багаті трансжирними кислотами і сіллю, пов’язані з підвищенням ризику ішемічної хвороби серця на 32% і високим ризиком розвитку діабету II типу.

За словами вчених, отримані дані свідчать про те, що вегетаріанські дієти можна застосовувати для посилення ефектів оптимальної медикаментозної терапії в профілактиці та лікуванні низки серцево-судинних захворювань.