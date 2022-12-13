Информирован — значит, вооружен. Зачастую знание элементарных правил поведения в различных чрезвычайных ситуациях — это в буквальном смысле вопрос жизни. Что особенно актуально для украинцев, которые проходят тяжелое испытание полномасштабной войной с РФ.

Эксперты Программы гражданской защиты, которую осуществляет Фонд Восточная Европа и Hala Systems Inc. при финансовой поддержке Европейского Союза, рассказали о базовых правилах безопасности, которые следует соблюдать украинцам во время ведения боевых действий на территории их страны.

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Главное — никогда не игнорировать сигнал тревоги, настаивают эксперты. По их словам, у нас в запасе есть не более 10 минут, чтобы добраться до укрытия.

— Помните также, что есть особые требования к укрытиям в случае различных техногенных угроз, например, радиационной или химической, — говорят специалисты.

И рекомендуют по возможности заткнуть все щели влажными тряпками, выключить кондиционеры и обогреватели и находиться в укрытии до дальнейших инструкций официальных источников.

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