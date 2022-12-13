Інформований — значить, озброєний. Найчастіше знання елементарних правил поведінки в різних надзвичайних ситуаціях — це в буквальному сенсі питання життя. Що особливо актуально для українців, які проходять важке випробування повномасштабною війною з РФ.

Експерти Програми цивільного захисту, яку здійснює Фонд Східна Європа та Hala Systems Inc. за фінансової підтримки Європейського Союзу, розповіли про базові правила безпеки, яких слід дотримуватися українцям під час ведення бойових дій на території їхньої країни.

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Головне — ніколи не ігнорувати сигнал тривоги, наполягають експерти. За їхніми словами, у нас в запасі є щонайбільше 10 хв, щоб дістатися до укриття.

– Пам’ятайте також, що є особливі вимоги до укриттів у разі різних техногенних загроз, наприклад, радіаційної чи хімічної, – кажуть фахівці.

І рекомендують за можливості заткнути всі щілини вологими ганчірками, вимкнути кондиціонери та обігрівачі й перебувати в укритті до подальших інструкцій офіційних джерел.

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