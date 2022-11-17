Британские диетологи на страницах одного из популярных Интернет-изданий Соединенного Королевства поделились советами, как продлить срок годности популярных продуктов.

— С ростом стоимости жизни последнее, что вы хотите делать, это выбрасывать еду, когда многие из нас обнаруживают в холодильнике гниющие овощи или прокисшее молоко, — отмечают специалисты по питанию.

Как продлить срок годности продуктов

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1. Добавьте соль в молоко. Этого немного увеличит срок хранения молока после того, как его открыли. Дело в том, что соль является консервантом и препятствует росту бактерий. Но обязательно хорошенько встряхните упаковку и поместите ее в холодильник как можно скорее.

2. Храните молоко в самой прохладной части холодильника. Лучше не хранить молоко на дверце холодильника, которая является самой теплой частью агрегата, так как находится дальше всего от системы охлаждения.

Поэтому храните молоко в задней части средних или верхних полок для максимального охлаждения и продления срока годности.

3. Заверните твердый сыр в пергаментную бумагу. Вместо пластиковой упаковки заверните твердый сыр в пергамент или бумагу для выпечки. Это позволяет сыру дышать и предотвращает высыхание, а также появление лишней влаги и, следовательно, роста плесени.

Твердый сыр обычно может храниться до четырех недель при правильном хранении в холодильнике.

4. Купайте овощи в уксусе. Отличный способ продезинфицировать фрукты и овощи — облить их уксусом. Раствор уксуса должен быть в пропорции 1к 3. Опустите продукты в раствор и оставьте на 15 минут. После этого промойте и тщательно высушите продукты, прежде чем перемещать их в соответствующие контейнеры для хранения.

Раствор уксуса дезинфицирует, очищает и удаляет из продуктов любые бактерии, которые могут быстрее разлагать пищу.

Раствор не должен быть настолько крепким, чтобы впоследствии вы могли почувствовать его на продуктах.

5. Храните ягоды с бумажным полотенцем. После сушки ягоды следует хранить в герметичных стеклянных контейнерах с сухим бумажным полотенцем, которое впитает лишнюю влагу и предотвратит рост плесени.

Замена бумажного полотенца через день обеспечит максимальную свежесть и срок годности до трех недель.

6. Держите бананы отдельно от других фруктов. Можно также обернуть стебель банана пищевой пленкой или экологичной алюминиевой фольгой. Это добавит день или два к процессу созревания, который обычно длится от трех до пяти дней (при комнатной температуре).

7. Относитесь к свежей зелени как к цветку. Для тех, кто предпочитает свежие травы сушеным, главный совет — обращаться с ними как с цветами.

Добавьте воду в банку и поместите травы внутрь, накрыв сверху полиэтиленовым пакетом. Вода помогает сохранить травы свежими, а пакет защищает от избыточной влаги.

Если в вашем холодильнике нет места для банок, вы также можете хранить свежие травы в герметичном стеклянном контейнере (или пластиковом пакете, если хотите) с влажным бумажным полотенцем. Это опять же помогает травам сохранять влагу, поэтому они не высыхают слишком быстро и не увядают в течение до трех недель.

8. Заморозьте свежие травы. Если вы предпочитаете свежие травы, но не используете их достаточно быстро, можно их заморозить в оливковом масле в формочках для льда. В качестве альтернативы вместо масла можно использовать воду.

С водой этот метод также можно использовать для свежего чеснока и имбиря.

9. Заморозьте свой хлеб. Если вы обнаружите, что ваш хлеб стал черствым, возьмите кубик льда и проведите им по буханке, прежде чем отправить ее в духовку на 10 минут. Кроме того, вы также можете окунуть хлеб в воду.

Это возвращает хлебу влагу и позволяет ему снова стать съедобным. Затем хлеб следует использовать в течение дня.

10. Заморозьте орехи. Срок годности большинства орехов и семян составляет от трех до шести месяцев. Чтобы продлить этот срок, их лучше всего хранить в прохладных темных местах. Для этого подойдет задняя часть кухонного шкафа.

Но и хранение в холодильнике может помочь орехам оставаться свежими дольше. А если орехи заморозить, это продлит срок их хранения до одного года.

Источник: Express