Британські дієтологи на сторінках одного з популярних інтернет-видань Сполученого Королівства поділилися порадами, як продовжити термін придатності популярних продуктів.

– Зі зростанням вартості життя останнє, що ви хочете робити, це викидати їжу, коли багато хто з нас виявляють в холодильнику овочі, що гниють, або кисле молоко, – відзначають фахівці з харчування.

Як продовжити термін придатності продуктів

1. Додайте сіль в молоко. Цього трохи збільшить термін зберігання молока після того, як його відкрили. Справа в тому, що сіль є консервантом і перешкоджає росту бактерій. Але обов’язково гарненько струсіть упаковку і помістіть її в холодильник якомога швидше.

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2. Зберігайте молоко в найхолоднішій частині холодильника. Краще не зберігати молоко на дверцятах холодильника, які є найтеплішою частиною агрегату, осккільки знаходиться найдальше від системи охолодження.

Тому зберігайте молоко в задній частині середніх або верхніх полиць для максимального охолодження і продовження терміну придатності.

3. Загорніть твердий сир в пергаментний папір. Замість пластикової упаковки загорніть твердий сир у пергамент або папір для випічки. Це дозволяє сиру дихати і запобігає висиханню, а також появі зайвої вологи і, отже, зростання цвілі.

Твердий сир зазвичай може зберігатися до чотирьох тижнів при правильному зберіганні в холодильнику.

4. Купайте овочі в оцті. Відмінний спосіб продезінфікувати фрукти і овочі — облити їх оцтом. Розчин оцту повинен бути в пропорції 1 до 3. Опустіть продукти в розчин і залиште на 15 хвилин. Після цього промийте і ретельно висушіть продукти, перш ніж переміщати їх у відповідні контейнери для зберігання.

Розчин оцту дезінфікує, очищає і видаляє з продуктів будь-які бактерії, які можуть швидше розкладати їжу. Розчин не повинен бути настільки міцним, щоб згодом ви могли відчути його на продуктах.

5. Зберігайте ягоди з паперовим рушником. Після висихання ягоди слід зберігати в герметичних скляних контейнерах із сухим паперовим рушником, який вбере зайву вологу та запобіжить росту цвілі.

Заміна паперового рушника через день забезпечить максимальну свіжість і термін придатності до трьох тижнів.

6. Тримайте банани окремо від інших фруктів. Можна також обернути стебло банана харчовою плівкою або екологічної алюмінієвою фольгою. Це додасть день-два до процесу дозрівання, який зазвичай триває від трьох до п’яти днів (при кімнатній температурі).

7. Ставтеся до свіжої зелені як до квітки. Для тих, хто віддає перевагу свіжим травам перед сушеними, головна порада — поводитися з ними як з квітами.

Додайте воду в банку і помістіть трави всередину, накривши зверху поліетиленовим пакетом. Вода допомагає зберегти трави свіжими, а пакет захищає від надмірної вологи.

Якщо у вашому холодильнику немає місця для банок, ви також можете зберігати свіжу зелень у герметичній скляній ємності (або поліетиленовому пакеті, якщо хочете) з вологим паперовим рушником. Це знову ж таки допомагає травам зберігати вологу, тому вони не висихають занадто швидко і не в’януть протягом трьох тижнів.

8. Заморозьте свіжі трави. Якщо ви віддаєте перевагу свіжім травам, але не використовуєте їх досить швидко, ви можете заморозити їх в оливковій олії у формочках для льоду. В якості альтернативи замість масла можна використовувати воду.

З водою цей метод також можна використовувати для свіжого часнику та імбиру.

9. Заморозьте хліб. Якщо ви виявите, що ваш хліб став черствим, візьміть кубик льоду і проведіть ним по батону, перш ніж відправити його в духовку на 10 хвилин. Крім того, ви також можете занурити хліб у воду.

Це повертає хлібу вологу і дозволяє йому знову стати їстівним. Потім хліб слід використати протягом дня.

10. Заморозьте горіхи. Термін придатності більшості горіхів і насіння становить від трьох до шести місяців. Щоб продовжити цей термін, їх найкраще зберігати в прохолодних темних місцях. Для цього підійде задня частина кухонної шафи.

Але і зберігання в холодильнику може допомогти горіхам залишатися свіжими довше. А якщо горіхи заморозити, це продовжить термін їхнього зберігання до одного року.

Джерело: Express