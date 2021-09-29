Согласно новым исследованиям швейцарских ученых, люди могут дожить как минимум до 130 лет, а возможно, и намного дольше. Правда, шансы достичь такого сверхдолголетия у человечества пока слишком малы.

Предел продолжительности жизни человека был и остается предметом горячих дискуссий. Так, одни исследования доказывают, что мы можем жить до 150 лет, другие утверждают, что максимального теоретического возраста для человека не существует.

Новое исследование углубляет дискуссию, анализируя данные о пожилых людях в возрасте 110 лет и старше и 105 лет и старше.

Хотя риск смерти обычно увеличивается на протяжении всей нашей жизни, анализ исследователей показывает, что в определенный промежуток времени риск выходит на плато и остается постоянным на уровне примерно 50 на 50.

— После 110 лет еще один год жизни можно сравнить с подбрасыванием монеты: чет или нечет, — говорит профессор статистики Швейцарского федерального технологического института в Лозанне Энтони Дэвисон.

Исходя из имеющихся данных, кажется вероятным, что люди могут дожить как минимум до 130 лет, но экстраполяция результатов означала бы, что нет предела продолжительности жизни человека.

Выводы совпадают с аналогичным статистическим анализом наборов данных очень пожилых людей.

Первый набор, который изучила команда, это материал из международной базы данных по долголетию, который охватывает более 1 100 долгожителей из 13 стран мира.

Второй набор был взят в Италии. В нем содержалось досье на каждого человека, которому в период исследования было не менее 105 лет.

Один на миллион

— Любое исследование глубокой старости, будь то статистическое или биологическое, будет включать экстраполяцию, — говорит профессор Дэвисон.

Экстраполяция — метод научного исследования, состоящий в распространении выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть; научное прогнозирование событий.

Тем не менее, тот факт, что люди теоретически могут достичь 130 и более лет, не означает, что мы увидим это в ближайшее время.

Для начала, анализ основан на людях, которые уже достигли относительно редкого показателя — преодолели столетний рубеж.

И даже в возрасте 110 лет шансы дожить до 130 будут примерно один на миллион, то есть не невозможно, но очень маловероятно, говорит ученый.

Он считает, что люди достигнут 130-летнего возраста по мере увеличения количества долгожителей. Однако в отсутствие серьезных медицинских и социальных достижений очень маловероятно, что когда-либо будет наблюдаться возраст намного старше этого, добавил профессор.

На данный момент самым старым зарегистрированным человеком является француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Ее истинный возраст был предметом споров с утверждениями о возможном мошенничестве, но в 2019 году несколько экспертов заявили, что обзор доказательств подтвердил ее возраст.

Другим претендентам на престол старейшего жителя земли еще предстоит пройти долгий путь. Например, Кане Танаке из Японии, которому исполнилось всего 118 лет.