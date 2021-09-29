Згідно з новими дослідженнями швейцарських вчених, люди можуть дожити як мінімум до 130 років, а можливо, і набагато довше. Правда, шанси досягти такого наддовголіття у людства поки що занадто малі.

Межа тривалості життя людини була і залишається предметом гарячих дискусій. Так, одні дослідження доводять, що ми можемо жити до 150 років, інші стверджують, що максимального теоретичного віку для людини не існує.

Нове дослідження поглиблює дискусію, аналізуючи дані про літніх людей вікомі 110 років і старше і 105 років і старше.

Хоча ризик смерті зазвичай збільшується протягом усього нашого життя, аналіз дослідників показує, що в певний проміжок часу ризик виходить на плато і залишається постійним на рівні приблизно 50 на 50.

– Після 110 років ще один рік життя можна порівняти з підкиданням монети, – говорить професор статистики Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні Ентоні Девісон.

Виходячи з наявних даних, здається ймовірним, що люди можуть дожити як мінімум до 130 років, але екстраполяція результатів означала б, що немає межі тривалості життя людини.

Висновки збігаються з аналогічним статистичним аналізом двох наборів даних дуже літніх людей.

Перший набір, який вивчила команда, це матеріал з міжнародної бази даних з довголіття, яка охоплює понад 1 100 довгожителів з 13 країн світу.

Другий набір був узятий в Італії. У ньому містилося досьє на кожну людину, якій в період дослідження було не менше 105 років.

Один на мільйон

– Будь-яке дослідження глибокої старості, будь то статистичне або біологічне, буде включати екстраполяцію, – говорить професор Девісон.

Екстраполяція – метод наукового дослідження, що складається в поширенні висновків, отриманих зі спостереження над однією частиною явища, на іншу його частину; наукове прогнозування подій.

Але той факт, що люди теоретично можуть досягти 130 і більше років, не означає, що ми побачимо це найближчим часом.

Для початку, аналіз заснований на людях, які вже досягли відносно рідкісного показника – подолали столітній рубіж.

І навіть у віці 110 років шанси дожити до 130 будуть приблизно один на мільйон, тобто не неможливо, але дуже малоймовірно, говорить вчений.

Він вважає, що люди досягнуть 130-річного віку по мірі збільшення кількості довгожителів. Однак за відсутності серйозних медичних та соціальних досягнень дуже малоймовірно, що коли-небудь буде спостерігатися вік набагато старший цього, додав професор.

На даний момент найстарішою зареєстрованою людиною є француженка Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років. Її справжній вік був предметом суперечок з твердженнями про можливе шахрайство, але в 2019 році кілька експертів заявили, що огляд доказів підтвердив її вік.

Іншим претендентам на престол найстарішого жителя Землі ще належить пройти довгий шлях. Наприклад, Кане Танаке з Японії, якому виповнилося всього 118 років.