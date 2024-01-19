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3 группа инвалидности: какие болезни дают право на установление

19 января 2024, 15:29
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Інвалідність
Источник: Unsplash

Лица, которым установлена III группа инвалидности, обычно имеют умеренные функциональные нарушения и ограничения, поэтому нуждаются в социальной помощи и защите.

Инвалидность III группы устанавливается тем, у кого имеются стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени. Обычно человек получает такой статус из-за заболеваний, вызванных врожденными дефектами или травмами.

Какие заболевания дают право на получение III группы инвалидности — узнавали Факты ICTV.

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3 группа инвалидности: перечень заболеваний

Перечень заболеваний, которые дают право на получение III группы инвалидности, достаточно широк и указан в соответствующих приказах Министерства здравоохранения Украины и постановлениях Кабинета министров.

Третья группа инвалидности устанавливается при:

  • отсутствии одного легкого;
  • отсутствии или субатрофии одного глаза;
  • стойком полном птозе на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;
  • практической слепоте на один глаз (острота зрения с переносимой коррекцией ниже 0,05 или концентрическое сужение границ поля зрения до 10 град, от точки фиксации) вследствие профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы;
  • одноглазии вследствие бытовой травмы или болезни, не связанных со службой в армии или профессиональной деятельностью на период переобучения и приобретения новой профессии;
  • двусторонней глухоте;
  • гипофизарном нанизме, остеохондропатии, остеохондродистрофии при росте менее 150 см;
  • стойкой трахеостоме при невозможности пластического закрытия;
  • стенозе гортани II-III степени вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;
  • устойчивой афонии органическую генезу;
  • дефекте челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;
  • карликовости с ростом ниже 130 см у мужчин и 120 см у женщин;
  • параличе кисти при неэффективности физической реабилитации;
  • параличе верхней конечности или параличе нижней конечности;
  • выраженном парезе верхней или нижней конечности, сопровождающемся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц: плеча — более 4 см, предплечья — более 3 см, бедра — более 8 см, голени — более 6 см, а также гипотрофией мышц кисти или стопы;
  • инородном теле в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;
  • значительном дефекте костей черепа (3×1 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутотканью) либо при меньших размерах, если имеется пульсация мозга, либо при отсутствии пульсации в случаях, когда травма протекала с осложнениями (инфекционно-гнойным процессом);
  • отсутствии кисти и высшем уровне ампутации верхней конечности;
  • ложном суставе плеча или обеих костей предплечья;
  • отсутствии всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;
  • отсутствии трех пальцев кисти, включая первый; анкилозе или выраженной контрактуре тех же пальцев в функционально невыгодном положении;
  • отсутствии первого, второго пальцев с соответствующими пястными костями;
  • отсутствии первых пальцев обеих кистей;
  • отсутствии трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;
  • культе бедра или голени;
  • культе стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне;
  • двусторонней культе стопы с резекцией головок плюсновых костей по Шарпу;
  • резко выраженной контрактуре или анкилозе 2-х голеностопных суставов; резко выраженной контрактуре или анкилозе голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;
  • резко выраженной контрактуре или анкилозе тазобедренного или коленного сустава в функционально невыгодном положении или укорочении конечности свыше 7 см после резекции сустава;
  • врожденном или приобретенном вывихе тазобедренных суставов, или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;
  • деформации грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I степени и более;
  • неконсолидированном переломе бедра или обеих костей голени;
  • неустойчивом коленном или тазобедренном суставе с выраженным нарушением функции конечности;
  • укорочении нижней конечности на 7 см и более;
  • эндопротезе коленного или тазобедренного сустава;
  • остеохондропатии, остеохондродистрофии при росте менее 150 см;
  • кифосколиозе III степени с наличием дыхательной недостаточности или кифосколиозе IV;
  • экстирпации желудка, тотальной колопроктэктомии, панкреатоэктомии с наличием сахарного диабета;
  • тотальной тиреоидэктомии по поводу рака;
  • искусственном клапане сердца;
  • искусственном водителе ритма сердечной деятельности;
  • инородном теле в сердечной мышце или в перикарде;
  • отсутствии одной почки с патологией второй;
  • односторонней мастэктомии вследствие злокачественного новообразования;
  • искажающих лицо рубцах и дефектах, которые не поддаются хирургически-косметологической коррекции;
  • умеренной сенсорной афазии при неэффективности логопедической реабилитации;
  • паркинсоновском синдроме вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с умеренно выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;
  • куксе верхней конечности на уровне лучезапястного сустава и выше;
  • ложном суставе плеча или обеих костей предплечья;
  • врожденном или приобретенном вывихе одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;
  • ложном суставе бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения;
  • неустойчивом коленном или тазобедренном суставе с выраженным нарушением функции конечности;
  • анкилозе или резко выраженной контрактуре плечевого или локтевого сустава в функционально невыгодном положении; разболтанности плечевого или локтевого сустава в сочетании с ненастоящим суставом одной из костей предплечья при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий;
  • контрактуре предплечья в положении полной пронации;
  • ишемической контрактуре Фолькмана с выраженным нарушением основных функциональных захватов кисти;
  • деформирующем артрозе тазобедренного сустава.

Напоминаем, что к критериям установления III группы инвалидности относятся ограничения:

  • самообслуживания (необходимость в использовании вспомогательных средств);
  • самостоятельного передвижения (передвижение с большой потерей времени);
  • обучения (при условии соблюдения специального режима учебного процесса или при помощи других лиц);
  • работы (частично утрачивают возможность для полноценной трудовой деятельности);
  • ориентации, общения;
  • контролированного поведения (частичный контроль).
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