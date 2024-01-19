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3 група інвалідності: які хвороби дають право на встановлення

19 Січня 2024, 15:29
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Інвалідність
Джерело: Unsplash

Особи, яким встановлено III групу інвалідності, зазвичай мають помірні функціональні порушення й обмеження, тому потребують соціальної допомоги та захисту.

Інвалідність III групи встановлюється тим, у кого є стійкі порушення функціонування організму в помірному ступені. Зазвичай людина отримує такий статус через захворювання, обумовлені вродженими дефектами чи травмами.

Які захворювання дають право на отримання III групи інвалідності – дізнавалися Факти ICTV.

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3 група інвалідності: перелік захворювань

Перелік захворювань, які дають право на отримання III групи інвалідності, доволі широкий і зазначений у відповідних наказах Міністерства охорони здоров’я України та постановах Кабінету міністрів.

Третя група інвалідності встановлюється при:

  • відсутності однієї легені;
  • відсутності чи субатрофії одного ока;
  • стійкому повному птозі на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування;
  • практичній сліпоті на одне око (гострота зору з переносимою корекцією нижче 0,05 або концентричне звуження меж поля зору до 10 град, від точки фіксації) внаслідок професійного захворювання, трудового каліцтва чи воєнної травми;
  • одноокості внаслідок побутової травми або хвороби, не пов’язаних зі службою в армії або професійною діяльністю на період перенавчання та придбання нової професії;
  • двобічній глухоті;
  • гіпофізарному нанізмі, остеохондропатії, остеохондродистрофії при зрості менш як 150 см;
  • стійкій трахеостомі при неможливості пластичного закриття;
  • стенозі гортані II-III ступеня внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м’язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією;
  • стійкій афонії органічну генезу;
  • дефекті щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;
  • карликовості зі зростом нижче 130 см у чоловіків та 120 см у жінок;
  • паралічі кисті за неефективності фізичної реабілітації;
  • паралічі верхньої кінцівки або паралічі нижньої кінцівки;
  • вираженому парезі верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м’язів: плеча — понад 4 см, передпліччя — понад 3 см, стегна — понад 8 см, гомілки — більш як 6 см, а також гіпотрофією м’язів кисті чи стопи;
  • чужорідному тілі в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;
  • значному дефекті кісток черепа (3×1 кв. см і більше, крім випадків заміщення його аутотканиною) або при менших розмірах, якщо є пульсація мозку, або при відсутності пульсації у випадках, коли травма протікала з ускладненнями (інфекційно-гнійним процесом);
  • відсутності кисті та вищому рівні ампутації верхньої кінцівки;
  • хибному суглобі плеча або обох кісток передпліччя;
  • відсутності всіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;
  • відсутності трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілозі чи вираженій контрактурі тих самих пальців у функціонально невигідному положенні;
  • відсутності першого, другого пальців з відповідними п’ястковими кістками;
  • відсутності перших пальців обох кистей;
  • відсутності трьох пальців кисті з відповідними п’ястковими кістками;
  • куксі стегна чи гомілки;
  • куксі стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні;
  • двобічній куксі стопи з резекцією голівок плюснових кісток за Шарпом;
  • різко вираженій контрактурі чи анкілозі 2-х гомілковоступневих суглобів; різко вираженій контрактурі чи анкілозі гомілковоступневого суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні;
  • різко вираженій контрактурі чи анкілозі кульшового або колінного суглоба у функціонально невигідному положенні або укороченні кінцівки понад 7 см після резекції суглоба;
  • уродженому чи набутому вивиху кульшових суглобів, чи одного кульшового суглоба зі значним порушенням функції;
  •  деформації грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер при наявності дихальної недостатності І ступеня і більше;
  • неконсолідованому переломі стегна чи обох кісток гомілки;
  • нестійкому колінному чи кульшовому суглобі з вираженим порушенням функції кінцівки;
  • укороченні нижньої кінцівки на 7 см і більше;
  • ендопротезі колінного чи кульшового суглоба;
  • остеохондропатії, остеохондродистрофії при зрості менш як 150 см;
  • кіфосколіозі III ступеня з наявністю дихальної недостатності чи кіфосколіозі IV ст.;
  • екстирпації шлунка, тотальній колопроктектомії, панкреатоектомії з наявністю цукрового діабету;
  • тотальній тиреоідектомії з приводу раку;
  • штучному клапані серця;
  • штучному водії ритму серцевої діяльності;
  • чужорідному тілі в серцевому м’язі чи у перикарді;
  • відсутності однієї нирки з патологією другої;
  • однобічній мастектомії внаслідок злоякісного новоутворення;
  • рубців та дефектів, які спотворюють обличчя і не піддаються хірургічно-косметологічній корекції;
  • помірній сенсорній афазії за неефективності логопедичної реабілітації;
  • паркінсонівському синдромі внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з помірно вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами;
  • куксі верхньої кінцівки на рівні променево-зап’ясткового суглоба та вище;
  • хибному суглобі плеча або обох кісток передпліччя;
  • вродженому чи набутому вивиху одного кульшового суглоба зі значним порушенням функції;
  • хибному суглобі стегна чи обох кісток гомілки або великій гомілковій кістці за неефективності реабілітаційних заходів після п’яти років спостереження;
  • нестійкому колінному чи кульшовому суглобі з вираженим порушенням функції кінцівки;
  • анкілозі або різко вираженій контрактурі плечового або ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні; розбовтаності плечового або ліктьового суглоба у поєднанні з несправжнім суглобом однієї з кісток передпліччя за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів;
  • контрактурі передпліччя в положенні повної пронації;
  • ішемічній контрактурі Фолькмана з вираженим порушенням основних функціональних захватів кисті;
  • деформуючому артрозі кульшового суглоба.

Нагадуємо, до критеріїв встановлення III групи інвалідності належать обмеження:

  • самообслуговування (необхідність у використанні допоміжних засобів);
  • самостійного пересування (пересування з великою втратою часу);
  • навчання (за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомогою інших осіб);
  • роботи (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);
  • орієнтації, спілкування;
  • контрольованої поведінки (частковий контроль).
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