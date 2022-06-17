От центра Украины в Шполе до Холма Славы в Черкассах. 83 километра пешком преодолел 29-летний медик из Черкасс Артур Погорелый. Каждый километр – день обороны Азовстали. Шел без еды, отдыха и почти без воды. На себе – 15 килограммов: бронежилет и тактический медицинский рюкзак.

В 2014-2015 годах Артур сам был в рядах полка Азов боевым медиком, затем и по сей день – реабилитолог в гражданской медицине.

С 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России на нашу территорию, Артур вернулся к профессии военного медика – эвакуирует людей из прифронтовой зоны. Короткой передышкой воспользовался, чтобы устроить акцию в поддержку защитников Азовстали, собратьев, которых знает много лет и которые сейчас в плену.

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– Своим примером хочу показать, что такое дух азовца. Хоть я и не в рядах Азова, но дух этот во мне жив. И потому хочу показать всему гражданскому населению и одновременно поддержать ребят, – говорит Артур.

Медик символически выбрал именно 83 км, чтобы пройти пешком со всей амуницией. Ведь каждый километр символизирует один день обороны Азовстали.

Стартовал с утра 15 июня. Без еды, почти без воды и передышки. Готовился только морально и психологически.

– Так как у меня физической подготовки как таковой нет, то в первую очередь акцент на мой характер, на силу воли, – уточняет медик.

Маршрут символический – от географического центра Украины (город Шпола) до Холма Славы в Черкассах.

— Хочу прежде всего обратить внимание людей на то, чтобы они действительно поняли, что такое моральный дух, и хотя бы на одну минутку — насколько это физически тяжело. То, что я сделал, это пять процентов того, что 83 дня переживали наши ребята, — напоминает Артур.

То, что пережили защитники Мариуполя, знает не понаслышке. Среди пленников – побратимы, с которыми Артур держал связь с 2014-го и до последнего дня, когда связь уже оборвалась… 26 февраля должен был и сам выезжать с побратимом-медиком в Мариуполь.

— Так как была активация на Киевском направлении и волонтерские штабы, которые занимались эвакуацией из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, с которыми у меня была связь, спросили меня, есть ли у меня возможность помочь с эвакуацией, я остался. А побратим поехал в Мариуполь. Он сейчас в плену, – говорит медик.

83 км без еды и воды прошел медик, чтобы напомнить, что именно столько дней азовцы провели на Азовстали / 3 images

В Черкассы Артур добрался за 18 часов. Уставший, изможденный, со стертыми опухшими ногами (обувь дорогой пришлось сменить). Но, говорит, тяжело было не физически, а морально. Мотивировало осознание того, зачем он это делает.

— Когда начинаешь вспоминать, зачем эта акция, то немного грустно на душе. Хотелось такие акции делать по хорошим поводам — например, Победа наша в войне. Хотелось бы, чтобы эта акция что-нибудь изменила. Пусть это будет минимальный вклад в развитие освобождения наших ребят, – говорит Артур.

Медик вспоминает, что на определенном этапе, когда проходил мимо обычной деревянной скамейки на остановке и присел на нее, то она для него была самой мягкой скамейкой в ​​этом мире.

– Сделал для себя такой вывод, что нужно ценить каждый день, каждый прожитый момент. Тот, кто сейчас не может наслаждаться жизнью, быть с ними солидарными и по-максимуму делать все для того, чтобы рано или поздно эти люди тоже могли наслаждаться жизнью. У них есть семьи, дети, которые хотят видеть папу, маму дома, не с автоматом в руках. Прежде всего сейчас об этом мысли, – признается Артур.

На отдых Артур дал себе два дня, потом снова поедет спасать людей – эвакуировать украинцев с горячих точек. Говорит, хотел бы, чтобы акция мотивировала людей помогать нашим воинам. Сам, если нужно, готов и к большей жертве, лишь бы от этого была польза.