Жены уже ставших легендой несокрушимых защитников Азовстали рассказали во время пресс-конференции в Национальном агентстве Укринформ, какой чудовищной ценой удается выживать их мужьям под непрерывными бомбардировками российских нелюдей, в условиях полнейшей блокады от внешнего мира.

— Общалась со своим мужем вчера. Он рассказывал, что продолжаются бомбежки, что они почти не выходят наверх, а когда выходят, пытаются найти воду, еду, — сказала жена бойца Арсения Федосюка Юлия.

По ее словам, настроение у всех довольно пессимистическое. Они готовятся к последнему бою, потому что не очень верят в дипломатическое решение этого вопроса.

— Большую часть времени они находятся в бункере, потому что идут постоянные бомбардировки. Это трехтонные бомбы, авиация, артиллерия корабельная и наземная, танки. Они буквально не видят солнца, дышат грибком, — добавила Юлия.

Из рассказа жен военных стало известно, что воды у героев очень мало. Есть один стакан воды технической воды на всех, делают глоток раз в 5-6 часов.

Но самым чудовищным из услышанного представляется то, что воины практически остались без медицинской помощи. Вплоть до того, что ампутации конечностей даже с маленькими поражениями приходится делать без обезболивающих препаратов.

— Если травмированную конечность вовремя не обработать соответствующим образом, то велика вероятность нарушения в тканях процессов нормального кровообращения, — рассказала врач-терапевт Людмила Сердюк.

По ее словам, из-за нарушенного кровотока к органам не поступает достаточное количество кислорода и питательных веществ. В результате возникает сильнейшая боль, на коже могут появляться язвы, происходит отмирание тканей, которое может перейти в гангрену.

По словам медика, в подобной ситуации удаление части больной конечности бывает единственно возможным способом спасения жизни и здоровья пациента от дальнейшего прогрессирования заболевания и неизбежного летального исхода.

Фото: Азовсталь