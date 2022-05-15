Дружини незламних захисників Азовсталі, які вже стали легендою, розповіли під час прес-конференції в Національному агентстві Укрінформ, якою жахливою ціною вдається виживати їхнім чоловікам під безперервними бомбардуваннями російських нелюдів, в умовах цілковитої блокади від зовнішнього світу.

– Спілкувалася зі своїм чоловіком вчора. Він розповідав, що тривають бомбардування, що вони майже не виходять наверх, а коли виходять, намагаються знайти воду, їжу, – сказала дружина бійця Арсенія Федосюка Юлія.

За її словами, настрій у всіх досить песимістичний. Вони готуються до останнього бою, бо не дуже вірять у дипломатичне вирішення цього питання.

– Більшу частину часу вони знаходяться в бункері, тому що йдуть постійні бомбардування. Це тритонні бомби, авіація, артилерія корабельна і наземна, танки. Вони буквально не бачать сонця, дихають грибком, – додала Юлія.

З розповіді дружин військових стало відомо, що води у героїв дуже мало. Є один стакан технічної води на всіх, роблять ковток раз в 5-6 годин.

Але самим жахливим з почутого представляється те, що воїни практично залишилися без медичної допомоги. Аж до того, що ампутації кінцівок навіть з маленькими ураженнями доводиться робити без знеболюючих препаратів.

– Якщо травмовану кінцівку вчасно не обробити відповідним чином, то велика ймовірність порушення в тканинах процесів нормального кровообігу,-розповіла лікар-терапевт Людмила Сердюк.

За її словами, через порушений кровотік до органів не надходить достатня кількість кисню і поживних речовин. В результаті виникає сильний біль, на шкірі можуть з’являтися виразки, відбувається відмирання тканин, яке може перейти в гангрену.

За словами медика, в подібній ситуації видалення частини хворої кінцівки буває єдино можливим способом порятунку життя і здоров’я пацієнта від подальшого прогресування захворювання і неминучого летального результату.

Фото: Азовсталь