Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

З першого дня війни: NYT опублікував відео про наслідки російських атак на медустанови України

15 Травня 2022, 09:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
луганск

Авторитетне американське видання The New York Times опублікувало відео, яке стало, по суті, офіційним підтвердженням цілеспрямованих атак військ РФ на медичні установи України.

– 24 лютого, в перший день війни в Україні, в результаті нападу Росії на госпіталь в місті Вугледар на сході країни чотири людини загинули і 10 отримали поранення. Наступного дня в інших місцях України удари по онкологічному диспансеру та дитячій лікарні, – пише видання.

На думку авторів публікації, напади на інфраструктуру охорони здоров’я країни тривали, за деякими підрахунками, принаймні, два рази на день – лікарні, поліклініки, пологові будинки, будинки престарілих, наркологічні установи, банк крові.

Читайте також:
З першого дня війни: NYT опублікував відео про наслідки російських атак на медустанови УкраїниПриймала пологи під обстрілами – історія медсестри з Маріуполя

Станом на 9 травня 2022 року Український центр охорони здоров’я, консалтингова компанія в Києві, задокументувала 165 випадків пошкодження медичних закладів під час війни, а Всесвітня організація охорони здоров’я виявила близько 200 таких нападів.

У гостьовому відео-есе співзасновник консалтингової компанії і колишній заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк, пояснює, що напади носили характер психологічного терору і зруйнували національну систему охорони здоров’я.

– Все це здається жорстоким, нелюдським і навмисним, – каже він.

І зазначає, що питання про те, чи можна вважати напади на українські лікарні і медичний персонал військовими злочинами, в кінцевому підсумку повинен вирішити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, а також інші суди і спеціальні трибунали по військових злочинах.

За словами Ковтонюка, на збір доказів потенційних військових злочинів підуть роки. Але йому не потрібно чекати так довго, щоб зрозуміти, що те, що він бачить кожен день, це вбивча модель.

Фото: Сергій Гайдай

Джерело
NYT
Теги
Війна в Україні, Воєнні злочини, ВООЗ, Лікарні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь