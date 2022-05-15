Авторитетне американське видання The New York Times опублікувало відео, яке стало, по суті, офіційним підтвердженням цілеспрямованих атак військ РФ на медичні установи України.

– 24 лютого, в перший день війни в Україні, в результаті нападу Росії на госпіталь в місті Вугледар на сході країни чотири людини загинули і 10 отримали поранення. Наступного дня в інших місцях України удари по онкологічному диспансеру та дитячій лікарні, – пише видання.

На думку авторів публікації, напади на інфраструктуру охорони здоров’я країни тривали, за деякими підрахунками, принаймні, два рази на день – лікарні, поліклініки, пологові будинки, будинки престарілих, наркологічні установи, банк крові.

Станом на 9 травня 2022 року Український центр охорони здоров’я, консалтингова компанія в Києві, задокументувала 165 випадків пошкодження медичних закладів під час війни, а Всесвітня організація охорони здоров’я виявила близько 200 таких нападів.

У гостьовому відео-есе співзасновник консалтингової компанії і колишній заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк, пояснює, що напади носили характер психологічного терору і зруйнували національну систему охорони здоров’я.

– Все це здається жорстоким, нелюдським і навмисним, – каже він.

І зазначає, що питання про те, чи можна вважати напади на українські лікарні і медичний персонал військовими злочинами, в кінцевому підсумку повинен вирішити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, а також інші суди і спеціальні трибунали по військових злочинах.

За словами Ковтонюка, на збір доказів потенційних військових злочинів підуть роки. Але йому не потрібно чекати так довго, щоб зрозуміти, що те, що він бачить кожен день, це вбивча модель.

Фото: Сергій Гайдай