Авторитетное американское издание The New York Times опубликовало видео, которое стало, по сути, официальным подтверждением целенаправленных атак войск РФ на медицинские учреждения Украины.

— 24 февраля, в первый день войны в Украине, в результате нападения России на госпиталь в городе Угледар на востоке страны четыре человека погибли и 10 получили ранения. На следующий день в других местах Украины удары по онкологическому диспансеру и детской больнице, — пишет издание.

По мнению авторов публикации, нападения на инфраструктуру здравоохранения страны продолжались, по некоторым подсчетам, по крайней мере, два раза в день — больницы, поликлиники, родильные дома, дома престарелых, наркологические учреждения, банк крови.

По состоянию на 9 мая 2022 года Украинский центр здравоохранения, консалтинговая компания в Киеве, задокументировала 165 случаев повреждения медицинских учреждений во время войны, а Всемирная организация здравоохранения выявила около 200 таких нападений.

В гостевом видео-эссе соучредитель консалтинговой компании и бывший заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, объясняет, что нападения носили характер психологического террора и разрушили национальную систему здравоохранения.

— Все это кажется жестоким, бесчеловечным и преднамеренным, — говорит он.

И отмечает, что вопрос о том, можно ли считать нападения на украинские больницы и медицинский персонал военными преступлениями, в конечном итоге должен решить Международный уголовный суд в Гааге, а также другие суды и специальные трибуналы по военным преступлениям.

По словам Ковтонюка, на сбор доказательств потенциальных военных преступлений уйдут годы. Но ему не нужно ждать так долго, чтобы понять, что то, что он видит каждый день, это убийственная модель.

Фото: Сергей Гайдай