С начала полномасштабной войны РФ против Украины повреждено более 600 медицинских учреждений. Для их восстановления нужно 32 млрд грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время информационного телемарафона.

— Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных учреждений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 млрд грн, — отметил он.

По словам Ляшко, министерство начнет стратегически восстанавливать медучреждения, учитывая потребности региона и населения. Сейчас Минздрав завершил экспертный и политический уровень обсуждений по ситуации в Киевской области. Теперь ведутся обсуждения по восстановлению медучреждений Сумской и Черниговской областей.

— Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого Минздрав примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи, так, как это предусматривают требования ЕС, — рассказал министр.

Ляшко утверждает, что в Украине будут строить европейскую медицинскую систему, соответствующую европейским требованиям, чтобы обеспечить доступ к медуслугам для всех по месту их проживания.

Кроме того, Минздрав последовательно и системно пытается отслеживать судьбу каждого украинца, который находится в оккупации или попал в плен.

Фото: Виктор Ляшко