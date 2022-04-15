В Украине продолжают фиксироваться случаи коронавируса, однако эпидситуация значительно лучше.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

– В первую неделю войны регистрировалось около 4 тыс. случаев за сутки. Затем произошел спад до 2,5 тыс. Сейчас, за последнюю неделю, мы видим 400 случаев. Но это статистика из учреждений, которые ее могут подавать. Донецкая, Луганская и Харьковская области – не до отчетов по коронавирусу. Если там и будут случаи, они их не будут подавать. И мы не будем требовать, – говорит Виктор Ляшко.

По его словам, 2 900 пациентов находятся в больнице. Болеют украинцы сейчас в более легкой форме.

— Течение легче, у вакцинированных оно вообще происходит без госпитализации, но, к сожалению, в реанимациях есть больные с коронавирусной болезнью, получающие и кислородную, и реанимационную помощь, — добавляет министр.

Из-за войны в Украине некоторые регионы не могут вести учет и отчитываться о количестве случаев коронавируса. Это не дает возможности отслеживать реальную ситуацию.