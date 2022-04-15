В Україні продовжують фіксуватися випадки коронавірусу, проте епідситуація значно ліпша.

Про це повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– У перший тиждень війни реєструвалося близько 4 тис. випадків на добу. Потім відбувся спад до 2,5 тис. Зараз, останній тиждень, ми бачимо 400 випадків. Але це статистика з тих закладів, які її можуть подавати. Донецька, Луганська та Харківська області – не до звітувань щодо коронавірусу. Якщо там і будуть випадки, вони їх не подаватимуть. І ми не вимагатимемо, – говорить Віктор Ляшко.

За його словами, 2 900 пацієнтів наразі у лікарні. Хворіють українці зараз у значно легшій формі.

– Перебіг легший, у вакцинованих він взагалі відбувається без госпіталізації, але, на жаль, в реанімаціях є хворі з коронавірусною хворобою, які отримують і кисневу, і реанімаційну допомогу, – додає міністр.

Через війну в Україні деякі регіони не мають змоги вести облік та звітувати про кількість випадків коронавірусу. Це не дає змогу відстежувати реальну ситуацію.