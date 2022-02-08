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Коронавірусні біочипи таки існують – для чого їх створили

8 Лютого 2022, 14:39
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
пцр-тест
Джерело: Depositphotos

Чипізація людини через вакцинацію не така вже й вигадка. Чеські науковці і справді розробили спеціальний біочип для боротьби з коронавірусом.

Щоправда, він не контролюватиме людей, а навпаки – технологія здатна з точністю, близькою до ПЛР-тестування, виявити у людини вірус.

– Біочип – це кварцовий кристал певної форми. Його спеціальна поверхня, яка і є нашим ноу-хау, дуже тоненька, десь 10 нанометрів. Неозброєним оком його неможливо побачити. Однак саме вона здатна затримувати на собі вірус, показуючи, хвора людина чи ні, – розповідає одна з розробників Юдита Анті.

Щоб відібрати зразок, людині достатньо помістити свою слину у спеціальну колбу, а далі пристрій все зробить самотужки.

Принцип роботи чимось схожий на принцип широко вживаних нині антигенних тестів. Однак, за словами фахівців, точність їхнього біочипу впритул наблизилася до ПЛР-тестування.

В інституті вже думають, як виглядатиме комерційний зразок приладу. За словами науковців, це буде повністю роботизований автомат, який нагадуватиме звичайний побутовий прилад. Його можна буде встановлювати на великих підприємствах для тестування співробітників.

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За словами дослідників чеського інституту фізики, ще ніде у світі біочип не використовувався для діагностики коронавірусу.

Цього року команда розробників планує тестувати прототипи цього приладу на великих підприємствах Чехії.

Джерело
Радіо Свобода
Теги
Дослідження , Коронавірус Covid-19 , тестування , Чехія
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