Китайські вчені кажуть, що вони розробили новий тест на коронавірус, який є точним, як лабораторний тест ПЛР, але дає результати протягом чотирьох хвилин.

Тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) вважаються найбільш точними та чутливими для вірусу, що викликає Covid-19, результату потрібно чекати кілька годин.

Деякі країни зіткнулися із серйозними затримками у зв’язку з великим попитом на тестування, викликаним вибуховим поширенням варіанта Омікрон.

Дослідники з Університету Фудань у Шанхаї кажуть, що вони мають рішення.

У статті, що рецензується, опублікованій у понеділок у журналі Nature Biomedical Engineering, команда заявила, що їхній датчик, який використовує мікроелектроніку для аналізу генетичного матеріалу з мазків, може зменшити потребу в тривалих лабораторних тестах на Covid-19.

– Ми впровадили електромеханічний біосенсор для виявлення SARS-CoV-2 в інтегрований і портативний пристрій-прототип і показали, що він виявив (вірусну РНК) менш ніж за чотири хвилини, – йдеться в документі, що посилається на офіційну заяву.

Дослідники заявили, що їхній метод пропонує швидкість, простоту в експлуатації, високу чутливість та портативність.

Їхнє випробування включало взяття зразків у 33 осіб у Шанхаї, інфікованих коронавірусом, з паралельним проведенням ПЛР-тестів.

Відповідно до статті, результати їхнього методу ідеально збігаються з тестами ПЛР.

Дослідження включало тестування нового методу на 54 зразках, серед яких були люди з лихоманкою, які не мали коронавірусу, хворі на грип та здорові добровольці.

За словами команди, ці випадки не дали хибних спрацьовувань.

Дослідники з Фуданя заявили, що після розробки їхній тестовий пристрій можна використовувати для швидкого тестування в різних ситуаціях, включаючи аеропорти, медичні установи і навіть вдома.

ПЛР-тести не лише повільні, а й вимагають лабораторної інфраструктури, яка може бути обмежена у багатьох країнах, що знижує кількість випадків, які можна обробляти щодня.

І хоча експрес-тести тепер доступні у багатьох частинах світу, вони зазвичай менш точні.