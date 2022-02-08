Китайские ученые говорят, что они разработали новый тест на коронавирус, который является точным, как лабораторный тест ПЦР, но дает результаты в течение четырех минут.

Тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) считаются наиболее точными и чувствительными для вируса, вызывающего Covid-19, но результата нужно ждать несколько часов.

Некоторые страны столкнулись с серьезными задержками в связи с большим спросом на тестирование, вызванным взрывным распространением варианта Омикрон.

Исследователи из Университета Фудань в Шанхае говорят, что у них есть решение.

В рецензируемой статье, опубликованной в понедельник в журнале Nature Biomedical Engineering, команда заявила, что их датчик, который использует микроэлектронику для анализа генетического материала из мазков, может уменьшить потребность в длительных лабораторных тестах на Covid-19.

— Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированное и портативное устройство-прототип и показали, что он обнаружил (вирусную РНК) менее чем за четыре минуты, — говорится в документе, ссылающемся на официальное заявление.

Исследователи заявили, что их метод предлагает скорость, простоту в эксплуатации, высокую чувствительность и портативность.

Их испытание включало взятие образцов у 33 человек в Шанхае, инфицированных коронавирусом, с параллельным проведением ПЦР-тестов.

Согласно статье, результаты их метода идеально совпадают с тестами ПЦР.

Исследование включало тестирование нового метода на 54 образцах, среди которых были люди с лихорадкой, у которых не было коронавируса, больные гриппом и здоровые добровольцы.

По словам команды, эти случаи не дали ложных срабатываний.

Исследователи из Фуданя заявили, что после разработки их тестовое устройство можно будет использовать для быстрого тестирования в различных ситуациях, включая аэропорты, медицинские учреждения и даже дома.

ПЦР-тесты не только медленные, но и требуют лабораторной инфраструктуры, которая может быть ограничена во многих странах, что снижает количество случаев, которые можно обрабатывать каждый день.

И хотя экспресс-тесты теперь доступны во многих частях мира, они, как правило, менее точны.