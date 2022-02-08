Чипизация человека из-за вакцинации не такая уж выдумка. Чешские ученые действительно разработали специальный биочип для борьбы с коронавирусом.

Правда, он не будет контролировать людей, а наоборот – технология способна с точностью, близкой к ПЦР-тестированию, выявить у человека вирус.

— Биочип – это кварцевый кристалл определенной формы. Его специальная поверхность, которая и является нашим ноу-хау, очень тоненькая, где-то 10 нанометров. Невооруженным глазом его невозможно увидеть. Однако именно она способна задерживать на себе вирус, показывая, болен человек или нет, – рассказывает одна из разработчиков Юдита Анти.

Чтобы отобрать образец, человеку достаточно поместить свою слюну в специальную колбу, а дальше устройство все сделает своими силами.

Принцип работы чем-то похож на широко применяемые ныне антигенные тесты. Однако, по словам специалистов, точность их биочипа вплотную приблизилась к ПЦР-тестированию.

В институте уже думают, как будет выглядеть коммерческий образец. По словам ученых, это будет полностью роботизированный автомат, напоминающий обычный бытовой прибор. Его можно устанавливать на крупных предприятиях для тестирования сотрудников.

По словам исследователей чешского института физики, еще нигде в мире биочип не использовался для диагностики коронавируса.

В текущем году команда разработчиков планирует тестировать прототипы этого прибора на крупных предприятиях Чехии.