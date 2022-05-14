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Пошкоджені лікарні в Україні: у МОЗ підрахували, скільки коштів потрібно на відновлення

14 Травня 2022, 18:22
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Віктор Ляшко

З початку повномасштабної війни РФ проти України пошкоджено понад 600 медичних закладів. Для їх відновлення потрібно 32 млрд грн.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час інформаційного телемарафону.

– Ворог пошкодив 616 медзакладів, з них 101 медзаклад зруйнований повністю. Плюс 375 аптечних закладів зруйновані та не працюють. Тому зараз за попередніми розрахунками на відновлення цих лікарень потрібно 32 млрд грн, – зазначив він.

За словами Ляшка, міністерство почне стратегічно відновлювати медзаклади, зважаючи на потреби регіону та населення. Зараз МОЗ завершило експертний і політичний рівень обговорень щодо ситуації у Київській області. Тепер ведуться обговорення щодо відновлення медзакладів Сумської та Чернігівської областей.

– Зараз вони відпрацюють у себе на рівні головних лікарів лікарень по областях, і після цього МОЗ візьме участь у дискусії на політичному рівні. Ми повинні розуміти, яку техніку постачати, щоб лікарні відновилися і ми мали доступ до медичної допомоги, так, як це передбачають вимоги ЄС, – розповів міністр.

Ляшко стверджує, що в Україні будуватимуть європейську медичну систему, відповідну європейським вимогам, щоб забезпечити доступ до медпослуг для всіх за місцем їх проживання.

Крім того, МОЗ послідовно і системно намагається відстежувати долю кожного українця, який перебуває в окупації або потрапив у полон.

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Фото: Віктор Ляшко

Теги
Війна в Україні, МОЗ України, Російська агресія
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