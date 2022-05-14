З початку повномасштабної війни РФ проти України пошкоджено понад 600 медичних закладів. Для їх відновлення потрібно 32 млрд грн.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час інформаційного телемарафону.

– Ворог пошкодив 616 медзакладів, з них 101 медзаклад зруйнований повністю. Плюс 375 аптечних закладів зруйновані та не працюють. Тому зараз за попередніми розрахунками на відновлення цих лікарень потрібно 32 млрд грн, – зазначив він.

За словами Ляшка, міністерство почне стратегічно відновлювати медзаклади, зважаючи на потреби регіону та населення. Зараз МОЗ завершило експертний і політичний рівень обговорень щодо ситуації у Київській області. Тепер ведуться обговорення щодо відновлення медзакладів Сумської та Чернігівської областей.