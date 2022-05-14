З початку війни в Україні Маріуполь найбільше постраждав. Людям доводилося виживати та працювати в нелюдських умовах. Своєю унікальною історією поділилася медсестра Тетяна Соколова, яка під обстрілами допомагала приймати пологи у жінок. За час війни у ​​лікарні, де вона працювала, з’явилися на світ 27 малюків.

Жінка з 1980 року працювала у пологовому будинку №2 у Маріуполі акушеркою. 23 лютого вночі була її зміна, а вранці 24-го вона почула страшний вибух.

– Окупанти обстріляли наш пологовий будинок, від ударної хвилі на верхніх поверхах вилетіли вікна. Після двох прильотів ми з лікарями ходили відділеннями, заспокоювали жінок та надавали допомогу, – розповідає Тетяна Соколова.

Попри обстріли, до березня у місті ще були вода, газ, світло. Коли бойові дії посилилися, її сім’я вирішила поїхати до бомбосховища лікарні, де вона працювала.

– 4 березня мене ніхто не приїхав замінити на роботі, довелося далі працювати. Загалом у пологовому будинку залишилося кілька лікарів, чия зміна затягнулася на тривалий час, продовжує вона.

Усі, хто залишилися, облаштували у підвалі пологовий зал. Протягом місяця у підвалі Маріуполя народилося 27 немовлят.

У цей час до них приходили російські війська та пропонували евакуюватися до Росії, проте жінка відмовилася.

Пізніше вона знайшла транспорт і виїхала із сім’єю спочатку до Бердянська, а потім до Львова. Друзі сина прийняли переселенців.

Тепер медсестра шукає роботу у місцевих пологових. Якщо не знайде, то готова допомагати військовим у шпиталі.

Джерело: mrpl.city

Фото: mrpl.city