С начала войны в Украине Мариуполь пострадал больше всего. Людям приходилось выживать и работать в нечеловеческих условиях. Своей уникальной историей поделилась медсестра Татьяна Соколова, которая под обстрелами помогала принимать роды у женщин. За время войны в больнице, где она работала, появились на свет 27 малышей.

Женщина с 1980 года работала в роддоме №2 в Мариуполе акушеркой. 23 февраля ночью была ее смена, а утром 24-ого она услышала страшный взрыв.

— Оккупанты обстреляли наш роддом, от ударной волны на верхних этажах вылетели окна. После двух прилетов мы с врачами ходили по отделениям, успокаивали женщин и оказывали помощь, – рассказывает Татьяна Соколова.

Несмотря на обстрелы, до марта в городе еще были вода, газ, свет. Когда боевые действия усилились, ее семья решила поехать в бомбоубежище больницы, где она работала.

— 4 марта меня никто не приехал заменить на работе, пришлось дальше работать. Всего в роддоме осталось несколько врачей, чья смена затянулась на долгий период времени, продолжает она.

Все, кто остались, обустроили в подвале родзал. В течение месяца в подвале Мариуполя родилось 27 младенцев.

В это время к ним приходили российский войска и предлагали эвакуироваться в Россию, но женщина отказалась.

Позже она нашла транспорт и выехала с семьей сначала в Бердянск, а потом во Львов. Друзья сына приняли переселенцев.

Теперь медсестра ищет работу в местных родильных. Если не найдет, то готова помогать военным в госпитале.

Источник: mrpl.city

Фото: mrpl.city