Мариупольцам, оставшимся жить в почти разрушенном городе, из-за антисанитарии грозят различные заболевания.

Сейчас в городе температура воздуха достигает 20 градусов. В то же время отсутствуют централизованное водоснабжение и канализация, а под завалами разлагаются тысячи трупов.

Поэтому существует риск вспышки холеры, дизентерии и кишечной палочки.

— Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации, – говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, сейчас в городе средневековые условия жизни.

Местным жителям, которых осталось около 100 тыс., требуется немедленная и полная эвакуация.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты начали обстреливать мирные города. Едва ли не самые большие разрушения фиксируются в Мариуполе. Из-за этого значительное количество людей покинули свои дома и уехали, другие же либо не успели, либо не смогли это сделать.

В населенном пункте разрушена инфраструктура, жилые дома. Условий для нормальной жизни нет.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет