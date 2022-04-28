На заводе Азовсталь в заблокированном Мариуполе находятся более 600 раненых военных, ранены гражданские, а также много детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. У людей нет доступа к медикаментам, нормальным условиям для лечения, еде и воде.

Лейтенант полка Азов с позывным Нава рассказала в комментарии Вікна-новини о ситуации на заводе Азовсталь. По ее словам, российские захватчики целенаправленно били с самого начала по машинам медицинской помощи.

— Госпиталь в осаде работает в ужасных условиях под постоянными обстрелами российской авиации и артиллерии. Условия для проведения операций здесь, можно сказать, средневековые. Часто врачам приходится оперировать под светом обычного фонарика, — рассказала она.

Нова утверждает, что там катастрофически не хватает медикаментов: обезболивающих, препаратов для наркоза, антибиотиков и тому подобное. Из-за этого раненые даже после успешной операции имеют высокие риски получить сепсис, гангрену, перитониты и т.д.

— Раненых защитников и мирных людей фактически нечем кормить. Заканчивается и вода, — говорит лейтенант.

В полевой госпиталь бойцов привозят с оторванными конечностями, осколочными и пулевыми ранениями. Врачи оперируют их в нечеловеческих условиях Многим здесь нет возможности помочь, ведь для восстановления нужна эвакуация в нормальное медицинское учреждение. А в этих условиях многие просто умирают.

Нава также добавила, многие из защитников чувствуют себя заряженными за свою преданность, а так не должно быть. Украина не должна бросать своих героев.

Напомним, что уже более двух месяцев жители Мариуполя скрываются в бомбоубежищах комбината Азовсталь, который беспощадно обстреливают россияне. По данным городского совета, там находятся не менее 2 тыс. гражданских.