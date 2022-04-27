Мариупольский городской совет опубликовал жуткие фото госпиталя в одном из укрытий Азовстали.

— Так выглядит госпиталь в одном из укрытий Азовстали. Страшные фото. Но мир должен знать, что происходит. 24 часа под обстрелами российской армии. Непрерывно, — заявили в горсовете.

В Азовстали находятся не только военные, большинство там — мирные жители, которые пытаются спастись от обстрелов российских захватчиков. Так, на металлургическом заводе сейчас не менее 2 тыс. гражданских: женщины, дети и пожилые люди.

В горсовете отметили, что там много раненых. Они находятся в антисанитарии и без медикаментов. Катастрофическая ситуация с питьевой водой и едой. Власти призывают провести срочную эвакуацию.

Завод Азовсталь, в котором находятся украинские защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем.

За минувшие сутки россияне совершили 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. В результате пострадали гражданские, находившиеся под завалами. Подробнее о ситуации в Мариуполе — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет