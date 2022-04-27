Маріупольська міська рада опублікувала моторошні фото госпіталю в одному з укриттів Азовсталі.

– Так виглядає шпиталь в одному з укриттів Азовсталі. Страшні фото. Але світ має знати, що відбувається. 24 години під обстрілами російської армії. Безперервно, – заявили у міськраді.

В Азовсталі перебувають не тільки військові, більшість там – мирні жителі, які намагаються врятуватися від обстрілів російських загарбників. Так, на металургійному заводі зараз не менше 2 тис. цивільних: жінки, діти та літні люди.

У міськраді зазначили, що там багато поранених. Вони перебувають в антисанітарії та без медикаментів. Катастрофічна ситуація з питною водою та їжею. Влада закликає провести термінову евакуацію.

Завод Азовсталь, в якому перебувають українські захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем.

За минулу добу росіяни здійснили 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Внаслідок цього постраждали цивільні, які перебували під завалами. Детальніше про ситуацію у Маріуполі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада