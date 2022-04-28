На заводі Азовсталь у заблокованому Маріуполі перебувають понад 600 поранених військових, поранені цивільні, а також багато дітей, літніх людей та людей з інвалідністю. У людей немає доступу до медикаментів, нормальних умов для лікування, їжі та води.

Лейтенант полку Азов з позивним Нава розповіла у коментарі Вікна-новини про ситуацію на заводі Азовсталь. За її словами, російські загарбники цілеспрямовано били із самого початку по машинах медичної допомоги.

– Госпіталь в облозі працює в жахливих умовах під постійними обстрілами російської авіації та артилерії. Умови для проведення операцій тут, можна сказати, середньовічні. Часто лікарям доводиться оперувати під світлом звичайного ліхтаря, – розповіла вона.

Нова стверджує, що там катастрофічно не вистачає медикаментів: знеболювальних, препаратів для наркозу, антибіотиків тощо. Через це поранені навіть після успішної операції мають високі ризики отримати сепсис, гангрену, перитоніти й таке інше.

– Поранених захисників та мирних людей фактично нічим годувати. Закінчується й вода, – каже лейтенант.

У польовий госпіталь бійців привозять з відірваними кінцівками, осколковими та кульовими пораненнями. Лікарі оперують їх в нелюдських умовах Багатьом тут немає можливості допомогти, адже для відновлення потрібна евакуація в нормальний медичний заклад. А в цих умовах багато хто просто помирає.

Нава також додала, багато хто із захисників відчувають себе зарядженими за свою відданість, а так не має бути. Україна не має кидати своїх героїв.

Нагадаємо, що вже понад два місяці жителі Маріуполя переховуються в бомбосховищах комбінату Азовсталь, який нещадно обстрілюють росіяни. За даними міської ради, там перебувають не менше 2 тис. цивільних.