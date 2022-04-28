Маріупольцям, які залишилися жити у майже зруйнованому місті, через антисанітарію загрожують різноманітні захворювання.

Наразі у місті температура повітря сягає 20 градусів. Водночас відсутні централізоване водопостачання та каналізація, а під завалами розкладаються тисячі трупів.

Через це існує ризик спалаху холери, дизентерії та кишкової палички.

– Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації, – говорить мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, наразі в місті середньовічні умови життя.

Місцевим мешканцям, яких залишилося близько 100 тис., потрібна негайна та повна евакуація.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти почали обстрілювати мирні міста. Чи не найбільших руйнувань зазнав Маріуполь. Через це значна кількість людей полишили свої домівки та виїхали, інші ж – або не встигли, або не змогли це зробити.

Натомість у населеному пункті зруйнована інфраструктура, житлові будинки. Умов для нормального життя немає.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада