Из-за войны в Украине очень много людей с протезами или совсем без конечностей. Минздрав предоставил советы, как общаться с такими людьми, чтобы их адаптация в обществе прошла максимально легко и успешно.

Если вам кажется, что человек нуждается в помощи, прежде всего следует спросить его, действительно ли это так.

Не стоит касаться человека или его средств перемещения без разрешения. Это может подавлять чувство собственной независимости и самооценку.

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Важно проявлять сочувствие, а не жалеть людей с инвалидностью. Жалость может вызвать у них ощущение бессилия, тогда как сочувствие поддерживает их силу и выносливость.

Часто лицам с инвалидностью трудно говорить о своей травме или ранении. Не начинайте эту тему, если человек сам не желает рассказать о ней.

Помните, что люди с инвалидностью — равноправные граждане, как и все остальные. Они заслуживают нашего внимания и уважения, а не игнорирования.

Если вы заметили человека без конечности или с протезом, воздержитесь от попыток подробно рассматривать его травму. Это может быть некомфортно для него и нарушать его приватность.

Министерство здравоохранения также призывает родителей разговаривать со своими детьми об инвалидности.

Стоит рассказать малышам о вышеупомянутых советах, чтобы они невзначай не травмировали людей с протезами. Лучше всего это делать заранее, до того, как дети проявят интерес.

Важно, чтобы общество адекватно воспринимало и поддерживало тех, кто нуждается в помощи и понимании на пути к полноценной жизни.