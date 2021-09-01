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Больше, чем от войн: в ООН назвали причину, провоцирующую 7 млн смертей в мире ежегодно

1 сентября, 13:11 Людмила Грубнік
Больше, чем от войн: в ООН назвали причину, провоцирующую 7 млн смертей в мире ежегодно
Источник: Depositphotos

Загрязнение воздуха — одна из причин, которые повышают уровень смертности в мире.

По данным специалистов ООН, это приводит к смертям 7 млн людей на планете каждый год.

По этой причине в мире умирает больше людей, чем от войн, курения и туберкулеза.

Также они назвали страны, где загрязнение воздуха приводит к наибольшему сокращению продолжительности жизни граждан.

Топ-3 страны:

  • США — примерно на 4 месяца;
  • Россия — примерно на 9 месяцев;
  • Индия — на 1,5 года.

Кроме того, в организации назвали главную причину загрязнения воздуха, это — работа промышленных предприятий, где происходит сжигание ископаемого топлива.

За последние почти два года коронавирус стал одной из причин, которая увеличила количество смертей на планете. Люди умирают от осложнений, вызванных течением болезни. В то же время специалисты считают, что вакцинация может помочь справиться с этой проблемой. В связи с этим нужно более активно иммунизироваться.

Источник: ООН

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Теги
Екологія , Забруднення повітря , ООН , Смерть
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