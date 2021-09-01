Загрязнение воздуха — одна из причин, которые повышают уровень смертности в мире.

По данным специалистов ООН, это приводит к смертям 7 млн людей на планете каждый год.

По этой причине в мире умирает больше людей, чем от войн, курения и туберкулеза.

Также они назвали страны, где загрязнение воздуха приводит к наибольшему сокращению продолжительности жизни граждан.

Топ-3 страны:

США — примерно на 4 месяца;

Россия — примерно на 9 месяцев;

Индия — на 1,5 года.

Кроме того, в организации назвали главную причину загрязнения воздуха, это — работа промышленных предприятий, где происходит сжигание ископаемого топлива.

Каждый год загрязнение воздуха уносит 7 млн жизней — больше, чем войны, курение и туберкулез.

Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни.

В США примерно на 4 месяца

В РФ примерно на 9 месяцев

В Индии на 1,5 года Главная причина — сжигание ископаемого топлива. pic.twitter.com/FEGgjM3fj0 — ООН (@UnitedNationsRU) September 1, 2021

За последние почти два года коронавирус стал одной из причин, которая увеличила количество смертей на планете. Люди умирают от осложнений, вызванных течением болезни. В то же время специалисты считают, что вакцинация может помочь справиться с этой проблемой. В связи с этим нужно более активно иммунизироваться.

Источник: ООН