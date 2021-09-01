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Більше, ніж від війн: в ООН назвали причину, яка провокує 7 млн смертей у світі щороку

1 Вересня, 13:11 Людмила Грубнік
Більше, ніж від війн: в ООН назвали причину, яка провокує 7 млн смертей у світі щороку
Джерело: Depositphotos

Забруднення повітря – одна з причин, які підвищують рівень смертності у світі.

За даними фахівців ООН, це призводить до смертей 7 млн ​​людей на планеті щороку.

З цієї причини у світі помирає більше людей, ніж від війн, куріння і туберкульозу.

Також вони назвали країни, де забруднення повітря призводить до найбільшого скорочення тривалості життя громадян.

Топ-3 країни:

  • США – приблизно на 4 місяці;
  • Росія – приблизно на 9 місяців;
  • Індія – на 1,5 року.

Крім того, в організації назвали головну причину забруднення повітря – це робота промислових підприємств, де відбувається спалювання викопного палива.

За останні майже два роки коронавірус став однією з причин, яка збільшила кількість смертей на планеті. Люди помирають від ускладнень, викликаних перебігом хвороби. Водночас фахівці вважають, що вакцинація може допомогти впоратися з цією проблемою. Через це потрібно більш активно імунізуватися.

Джерело: ООН

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Теги
Екологія , Забруднення повітря , ООН , Смерть
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