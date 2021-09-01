Забруднення повітря – одна з причин, які підвищують рівень смертності у світі.

За даними фахівців ООН, це призводить до смертей 7 млн ​​людей на планеті щороку.

З цієї причини у світі помирає більше людей, ніж від війн, куріння і туберкульозу.

Також вони назвали країни, де забруднення повітря призводить до найбільшого скорочення тривалості життя громадян.

Топ-3 країни:

США – приблизно на 4 місяці;

Росія – приблизно на 9 місяців;

Індія – на 1,5 року.

Крім того, в організації назвали головну причину забруднення повітря – це робота промислових підприємств, де відбувається спалювання викопного палива.

Каждый год загрязнение воздуха уносит 7 млн жизней – больше, чем войны, курение и туберкулез.

Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни.

В США примерно на 4 месяца

В РФ примерно на 9 месяцев

В Индии на 1,5 года Главная причина – сжигание ископаемого топлива. pic.twitter.com/FEGgjM3fj0 — ООН (@UnitedNationsRU) September 1, 2021

За останні майже два роки коронавірус став однією з причин, яка збільшила кількість смертей на планеті. Люди помирають від ускладнень, викликаних перебігом хвороби. Водночас фахівці вважають, що вакцинація може допомогти впоратися з цією проблемою. Через це потрібно більш активно імунізуватися.

Джерело: ООН