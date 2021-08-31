В Ровенской области медики скорой спасли годовалого ребенка, который находился в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи. В 21.01 30 августа к медикам обратилась местная жительница с информацией о том, что у ее дочери, которой один год и два месяца, температура 39°C, а кожа посинела.

После вызова по указанному адресу приехала врачебная бригада Дубенской станции скорой медицинской помощи. Мать ребенка рассказала, что у девочки внезапно поднялась температура тела. В течение дня родные самостоятельно пытались ее сбить, но в 20.55 у ребенка остановилась сердечная деятельность.

— Ребенок был в состоянии клинической смерти. Медики немедленно начали реанимационные меры. Они длились полтора часа, — отметили в центре.

Им удалось вернуть к жизни годовалую девочку. Они поставили предварительный диагноз — состояние после клинической смерти.

После оказания помощи ребенка транспортировали в реанимационное отделение Дубенской городской больницы.

В центре добавили, что семья благополучная. Ребенок был ухожен и физически развит в соответствии с возрастом.

Недавно врачи во Львовской области спасли жизнь 14-летнего подростка, у которого диагностировали разрыв почки и гематому печени. Команда урологов сшила почку так, что обе ее части сохранили функциональность.

Пациент провел в больнице более двух недель. Сейчас он уже сам ходит, мочевыделительная система хорошо работает.

Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи