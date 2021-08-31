На Рівненщині медики швидкої врятували однорічну дитину, яка перебувала у стані клінічної смерті.

Про це повідомили у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги. О 21.01 30 серпня до медиків звернулася місцева жителька з інформацією про те, що у її доньки, якій один рік і два місяці, температура 39°C, її, а шкіра посиніла.

Після виклику за вказаною адресою приїхала лікарська бригада Дубенської станції швидкої медичної допомоги. Мати дитини розповіла, що у дівчинки раптово піднялася температура тіла. Протягом дня рідні самостійно намагалися її збити, але о 20.55 у дитини зупинилася серцева діяльність.

– Дитина була у стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали півтори години, – зазначили у центрі.

Їм вдалося повернути до життя однорічну дівчинку. Вони поставили попередній діагноз – стан після клінічної смерті.

Після надання допомоги дитину транспортували до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні.

У центрі додали, що сім’я благополучна. Дитина доглянута, а її фізичний розвиток відповідає віку.

Нещодавно лікарі на Львівщині врятували життя 14-річного підлітка, у якого діагностували розрив нирки та гематому печінки. Команда урологів зшила нирку так, що обидві її частини зберегли функціональність.

Пацієнт провів у лікарні понад два тижні. Нині він вже сам ходить, сечовидільна система добре працює.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги