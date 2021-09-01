В Украине раньше пробу Манту делать всем детям каждый год. Таким образом изучали состояние инфицированности возбудителем туберкулеза — микобактерией, или бациллой Коха.
В Минздраве сообщили, что проводить пробу Манту не рекомендуют всем, ведь для начала нужна диагностика детей, которые не относятся к группам риска, нецелесообразно как с медицинской, так и с экономической точки зрения.
Пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям старше двух месяцев. Вакцинироваться можно, если пробы Манту был отрицательным. В то же время малышам после рождения и до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводят сразу.
По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная. Многие люди инфицированы микобактериями, поэтому значительно более эффективными в преодолении этой болезни являются:
- охват вакцинацией БЦЖ новорожденных детей;
- профилактика туберкулеза среди групп риска через диагностику латентной туберкулезной инфекции (ЛТБИ);
- назначение профилактического лечения туберкулеза, раннее выявление больных туберкулезом, и своевременное назначение им эффективного лечения.
Сейчас пробу Манту обязательно делать взрослым и детям, которые имеют такие факторы риска развития туберкулеза, как:
- контакт с лицом, больным туберкулезом с бактериовыделением;
- ВИЧ-инфекция;
- потребность в трансплантации органов или костного мозга;
- силикоз (заболевание человека, которое возникает при длительном вдыхании шахтного пыли, содержащей свободный диоксид кремния).
Положительная проба Манту не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом. С результатами стоит обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту.
Недавно в Минздрав отметили, что все регионы Украины обеспечены вакциной БЦЖ – единственным препаратом для прививки против туберкулеза.
Количество препарата полностью обеспечивает потребность в рутинной прививке до следующего года всех лечебных учреждений и родильных стационаров.