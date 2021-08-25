Часто после долгого купания в реке, озере или море возникает боль в ухе. Что это — простуда или воспаление? Как отличить их, и что делать в таком случае? На вопросы отвечает ЛОР-врач Владимир Яцкив.

— Чтобы обезопасить себя и детей от отита после купания, нужно купаться в чистых водоемах, — говорит врач. — Отит чаще всего возникает от инфекции, которая попадает в ухо. Итак, если бассейн или море загрязнены, не стоит в них плескаться. На пляжах, где много людей, также очень много болезнетворных микроорганизмов. Следовательно, подхватить инфекцию проще.

В таком случае возникает так называемый наружный отит, когда возбудитель инфекции попадает в организм через микротравмы в коже.

Чтобы не спутать его с воспалением среднего уха, которое лечится совсем по-другому, нужно двумя пальцами подергать ушную раковину в разные стороны.

— Если боль усиливается, то это наружный отит, — объясняет Владимир Яцкив. — Если же характер боли не меняется, то мы говорим о воспалении среднего уха.

Наружный отит хорошо поддается лечению спиртовыми каплями. Даже можно капнуть в ухо водки или виски, если под рукой нет лекарств. Затем ухо нужно закрыть ватой, и через некоторое время боль утихнет.

Воспаление же среднего уха нельзя лечить спиртом. Лучше обратиться к врачу.

Можно ли уберечься от отита, купаясь в водоемах, с помощью ватных тампонов и берушей?

— Да, можно, — ответил ЛОР. — Но беруши должны быть качественными, приобретенными в аптеке. Не следует использовать инновационные пасты, которые вводят в ухо для того, чтобы закрыть его. Не знаю, по какой причине (подделка или некачественный товар), но они распадаются на куски и уже неоднократно приходилось вытаскивать из уха остатки такой пасты.

Если же боль в ухе появилась во время путешествия, или под рукой не оказалось ушных капель, примите парацетамол или ибупрофен для снятия воспаления. А потом обязательно проконсультируйтесь у врача.