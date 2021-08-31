В Украине откладывают полный переход на электронные больничные и отказ от бумажных аналогов. Это должно было произойти 1 сентября, однако пока не все врачи освоили систему.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ. По его словам, ориентировочно это может случиться через месяц.

— Сейчас более 2 тыс. учреждений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но из-за того, что есть отдельные ведомственные больницы — те, что в глубинках, которым нужно чуть больше времени, сейчас юстируется приказ, который продолжит этот переходный период до октября, — отметил Роман Борщ.

По информации ведомства, пока не все врачи имеют доступ к коммуникациям.

Еще в конце 2019 года Кабмин заговорил о переходе на электронные больничные.

Сначала инициативу хотели реализовать до апреля 2020-го. Но потом этот процесс затянулся.

В то же время в течение 2020-ого 13 млн украинцев получили электронную медицинскую карту в рамках программы цифровизации системы здравоохранения.

Источник: Суспильне